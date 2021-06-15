【ESG】投資支持多元性別企業　美股LGBTQ＋ESG主題ETF新上市

6月是同志驕傲月（Pride Month），專門為LGBTQ社群而設，以提倡性別多元，以及喚起社會對性別歧視和暴力問題的關注。近年不少投資者期望能按照個人價值觀而投資，推動環境、社會和管治（ESG）的投資熱潮。美股市場新上市的LGBTQ + ESG100 ETF（美：LGBT），追蹤美國大型企業中支持多元性別的企業，為有相同理念的投資者提供新投資選項。

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首創LGBTQ主題ETF

投資公司ProcureAM與LGBTQ Loyalty Holdings合作，推出以性別多元為投資主題的ETF，LGBTQ + ESG100 ETF，基金以LGBTQ100 ESG指數為基準，以LGBTQ社區數據來挑選最符合性別平等、多元及環境、社會和公司治理標準的前100家美國大型公司。據官方資料，該ETF目前佔最大比重的公司為Tesla（美：TSLA），持有5.92%，其次為亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT ）、萬豪國際集團（美：MAR）、Starbucks（美：SBUX）、Estée Lauder（美：EL ）、Facebook（美：FB）、Paypal（美：PYPL）和Visa（美：V）等。

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投資公司ProcureAM的聯合創辦人Andrew Chanin接受外媒訪問時提到，團隊對美國超過15萬戶LGBTQ家庭進行調查，以了解他們的消費習慣，以及他們對符合不同品牌的看法，發現美國LGBTQ家庭的綜合購買力相當於大約1萬億美元。他又提到，LGBTQ家庭的收入較平均高30%，而且他們大多是忠實的消費者，會透過消費來支持擁有共同理念的企業。



LGBTQ + ESG100 ETF自5月17日成立至今已升近2%，資產規模達250萬美元。

責任編輯：李瑩

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