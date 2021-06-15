【消委會】Staycation不似預期　3千元訂全海景變大廈罅隙海景

疫情下市民無法外遊，市民改為留港到酒店享受假期，造就「宅度假」（Staycation）的興起。不過，若Staycation的住宿安排與預期有明顯落差，或會因此影響度假心情。消委會表示，去年首次接獲有關Staycation的投訴，全年錄得16宗個案，而今年首5個月已接10宗投訴。

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全海景套房變商廈樓景



消委會接獲投拆，事主為慶祝紀念日，特意預訂本港一間酒店中最貴的高級海景頂層套房，惟網上圖片與現實景觀不符。事主於官網預訂時，已再三細看套房資料及圖片，對套房設備及景觀感滿意才付款2,838元，及後收到的確認文件亦印全海景景觀圖片。然而，最後入住時發現套房景觀與圖片不符，兩棟大廈遮擋了部分海景，遂向酒店前台職員查詢。職員表示，事主入住的房間是酒店4間高級海景頂層套房其中之一，而官網顯示全海景的套房，已有客人入住，故未能安排換房，更聲稱兩間套房的景觀差異不大。

投訴人表示網站沒有備註說明圖片只供參考，最終房間景觀不對辦，認為對消費者有欠公平。經消委會調停後，酒店回覆已安排退回一半訂房費用，個案獲解決。

酒店優惠不清晰 容易混淆

另一市民向消委會投訴指，酒店的Staycation優惠標題不清晰，容易造成誤會。事主指在旅行網站瀏覽酒店優惠時，認為一個標題為「高層海景住宿／悠閒住宿優惠送1,400元餐飲優惠」的套餐十分吸引，遂在網站付款預訂高層海景住宿一晚。辦理入住手續時，投訴人獲職員告知只有悠閒住宿方案才可享有1,400元的餐飲優惠，高層海景住宿方案不提供相關優惠。

事主細閱訂單後發現，其套餐的確沒有列出包含餐飲優惠。雖然事主無意追討損失，但認為網站將兩種不同的住宿方案置於同一餐飲優惠的標題內，容易令人混淆，要求消委會代為反映不滿，並提醒旅行網站改善。

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預訂酒店Staycation注意事項

消委會提醒，儘管近期不同酒店推出各種Staycation優惠套餐，消費者對入住酒店的防疫工作不能掉以輕心，揀選酒店時須注意以下事項：

確認訂單前必須想清楚和查詢細節，小心核對入住日期、價格及房間類型；若訂房方案包含其他優惠，亦應先核對清楚免生爭拗；

消費者應妥善保留訂單憑據，倘若實際住宿情況與訂單不符，可向酒店反映；

若經第三方旅遊網站預訂Staycation套票，入住酒店前記緊自行與酒店聯絡，以獲取酒店的最新資訊和安排；

消費者入住房間時，宜先檢查房間內設施及清潔狀況，如有問題應立即通知酒店，以免日後各執一詞，或要求繳付額外清潔費用；

疫情下，消費者度假時更要注重個人衞生及維持防疫意識，留意限聚令下酒店房間的人數限制，並應遵守所有相應的防疫措施。

責任編輯：李瑩

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