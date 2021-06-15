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【銀色債券2021】第6批銀債月底公布認購詳情　門檻降至60歲　預計發行額最少240億元

收息攻略 12:20 2021/06/15

分享：

第8批通脹掛鈎債券（iBond）上周結束認購，超過71萬人申請，由於反應熱烈，發行額將原來的150億元調高至200億元。財政司司長陳茂波預告，新一批銀債的發行詳情將於6月底公布，發行額度最少240億元。去年港府將銀債保證利率上調至3.5厘，回報較iBond吸引，相信今次將合資格認購年齡亦會由65歲降低至60歲，將吸引更多銀髮族申請。

【第8批iBond投資策略／派息回報懶人包：按此

認購資格

銀色債券是專為長者而設，政府自2016年推出第一批銀債以來，一直專門提供予65歲或以上的香港居民認購，直至今年2月財政司司長陳茂波在《財政預算案》中宣布，決定將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

銀債特點

銀色債券年期為3年，並會一年支付利息2次，利息與綜合消費物價指數計算的平均按年通脹率掛鈎，並設有最低息率，年息以下列較高者為準：

  • 浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）
  • 定息，即最低息率。

銀債保證利率較iBond更高，以2020年發行的第5批銀債為例，保證利率就高達3.5厘，在現時的低息環境下，相信會吸引不少對偏好穩健收息的投資者認購。

【第5批銀債首次付息觸保底息3.5厘　每1萬元獲約170元利息：按此

認購注意事項

與iBond一樣，銀債最低面額為10,000元，但設有個人最高配發金額，以100萬元（即100手）為上限。

不過，銀債不設二手市場交易，若投資者想提前贖回，只可透過配售銀行或指定證券經紀，售回予政府，而售價將會以面值100%連同累積利息計算。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 收息之選

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