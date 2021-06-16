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【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee水果茶第二杯半價

精明消費 09:00 2021/06/16

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鐘意飲水果茶的你要注意，由即日起到J.CO Donuts & Coffee買水果茶，第二杯有半價，優惠期至6月25日！優惠適用於香港所有分店。

    點擊圖片放大

分店：

中環（電話：2506 3668）
灣仔（電話：6982 8282）
旺角（電話：2952 2121）

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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