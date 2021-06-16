【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee水果茶第二杯半價 精明消費 09:00 2021/06/16 分享： 鐘意飲水果茶的你要注意，由即日起到J.CO Donuts & Coffee買水果茶，第二杯有半價，優惠期至6月25日！優惠適用於香港所有分店。 ▼點擊圖片放大 分店： 中環（電話：2506 3668） 灣仔（電話：6982 8282） 旺角（電話：2952 2121） 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消委會】Staycation不似預期 3千元訂全海景變大廈罅隙海景 2021/06/15 【消委會】Staycation不似預期 3千元訂全海景變大廈罅隙海景 【消費優惠】Pandora夏日精選優惠 指定貨品5折 2021/06/15 【消費優惠】Pandora夏日精選優惠 指定貨品5折 【消費優惠】OpenRice外賣自取優惠 指定茶飲低至半價 2021/06/15 【消費優惠】OpenRice外賣自取優惠 指定茶飲低至半價 【Staycation】維港凱悅尚萃酒店推西澳主題住宿$1,680起 設景點打卡位送Jurlique禮品包 2021/06/14 【Staycation】維港凱悅尚萃酒店推西澳主題住宿$1,680起 設景點打卡位送Jurlique禮品包 【好去處】中環海濱夏日限定園遊會 草坪運動音樂表演餐飲美食一應俱全 2021/06/13 【好去處】中環海濱夏日限定園遊會 草坪運動音樂表演餐飲美食一應俱全 著數優惠 中環 中環中心 旺角 香港 灣仔