【中國經濟】中國開放「三孩政策」促進生育率　人口結構如何影響經濟發展？

人口問題，「國之大者」，是一國經濟的根基，關乎可持續發展的重要因素。因此，上月中國公布的10年一次全國人口普查結果，引起各界高度關注；而中央隨後的「3孩政策」公告，更是内地熱議的切身話題。究竟當前中國的人口結構有何特徵？對經濟發展又會帶來甚麼潛在影響？中國經濟何去何從？又有何應對之策呢？

人口增長放緩 經濟增長動力減弱



據統計局數字顯示，中國2020年總人口14.1億，10年間增長5.3%，但增速近年來呈現逐年放緩趨勢。早前社科院的研究估計，中國人口2027年到達高峰後開始收縮，世銀亦預測2029年開始，中國人口轉為負增長，倘若成真，則不但對中國經濟帶來挑戰，長遠甚至會影響全球經濟增長動力。巧合的是，2028年中國GDP料將超越美國成為全球最大經濟體，坊間有聲音認為中國經濟登頂後將無以為繼。雖然這一變數不能排除，但整體還須看中國新人口政策及經濟轉型的推展成效。



從中國人口結構看，「少子化」和「老齡化」是較明顯的特徵，是今後一段時期的「基本國情」，反映出一些結構性的矛盾，例如生育率降至1.3%，出生人口數量走低；老齡（65嵗或以上）比率加速升至13.5%，勞動人口（15至59歲）規模8.9億人，佔比則降至63.3%。這些人口趨勢若不及早加以關注及應對，勞動人口有可能出現青黄不接，為未來經濟發展帶來挑戰和障礙，也說明了為甚麼中國在人口普查公布後，迅速從「2胎政策」再放寬生育，推出「3孩政策」以及後續的相應配套措施。

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事實上，人口政策是一項長遠的規劃，不可能一蹴而就，尤其提升新生嬰兒數量以補充未來勞動人口，起碼也需往後十多年才能逐漸發揮成果，若低估期間勞動人口減少的速度，則可能對經濟造成更大的衝擊。

生育率走低 人口政策需對症下藥



在經濟較發達的國家中，生育率走低是長期趨勢及普遍現象，亞洲地區的日本、南韓及新加坡尤為顯著。多數分析認為，工業化和現代化、女性地位提高，促使需在事業和家庭育兒之間取得平衡。而教育程度提高和普及化，亦延後了結婚和生育年齡，加上城市化使房價高企，以至教育周期延長均令育兒成本一路走高，在眾多因素叠加後，生育率走低就難以避免，問題是中國可以成為例外嗎？



近數年中國的「2胎政策」，數據表明發揮了延緩新生人口急墜，但似乎未扭逆勢。因此，「3孩政策」及容後的刺激生育配套措施就必須對症下藥，除財務上的激勵外，亦須從根本上紓解住房、養育及生活成本過高的問題，而婚嫁的一些陋習和觀念上也須同時一併輔導改變，在多管齊下才可望扭轉逆勢。



須警惕的是，中國人口老齡化加劇，將直接導致勞動力市場規模萎縮，加速消耗中國人口紅利的剩餘價值，降低製造生產效益，進而影響資本產出率，以至降低經濟的潛在增長水平。

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人口老化 增經濟發展壓力



另方面，國際研究實證亦顯示，老齡化與儲蓄率有着負向關係，而高儲蓄率正是中國支撐高投資率的基礎，亦是確保技術創新等巨大投資的前提。因此，若老齡化持續加速而沒有緩衝影響措施，則將對中國宏觀經濟指標如儲蓄、投資、國際收支平衡等帶來結構性改變，增加經濟發展的不確定性。



當然，老齡化有危亦有機，消費模式的轉變，對不同消費環節及「內循環」亦會產生影響，例如衣着、交通和娛樂等消費下降，但醫療及保健等開支則會明顯增加，對整體經濟有消極亦有促進的雙向作用，政府若能在養老方面加大扶助，則可降低年輕一代供養負擔，騰出空間及資本考慮增加生育問題。



有悲觀論者認為，基於中國人口結構難以逆轉，人口紅利結束，經濟擴張周期快將終結而走向衰弱，不過這判斷似乎言之尚早。雖然增加生育率的措施往往效果不佳，而且耗時長久，而中國也不具備大規模接納新移民條件。可是，中國目前男女退休年齡分別是60歲及55歲，相對於大部分國家仍是較低，仍有提升空間以紓緩勞動力下降的壓力。



無可否認，中國人口少子化及老齡化對經濟可持續發展造成壓力及困擾。惟若透過國家創新戰略，推動產業結構升級，發掘第二次「人口紅利」，將勞動力數量轉變為質量，由加強教育及培訓入手，從而提升生產率，降低勞動力投入，並依靠創新產業，提高機械化，逐步由勞工密集轉向資金、技術和知識密集型。此外，加強區域協調，提升人才流動，以實現人才、產業及科技協同發展，則中國所謂的跌入「人口陷阱」，短期雖不能迎刃而解，但長期不失是一條可行的出路。



【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。