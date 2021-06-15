【美股分析】醫療需求長期穩增長　Intuitive Surgical可候低分注吸納

醫療需求永遠存在，若想發掘可長期持有股，這隻會是其一。全球人口老化問題愈來愈嚴重，對於手術的需求有增無減，而且隨着手術精密度提升，微創技術又能夠令病人較傳統手術更快復原，所以醫療機械人的需求穩步上升。

直覺外科為行業龍頭

Intuitive Surgical（直覺外科，美：ISRG）為手術輔助機械人行業的國際龍頭，重點明星產品是達文西（da Vinci）外科手術系統，主要用於微創手術，以取代不少帶來傷害性的開腹手術。達文西系統主要用於前列腺切除、心臟瓣膜修復和婦產科手術，於美國不少前列腺癌根治手術及惡性子宮切除手術，已由該系統處理。從早前公布的季績來看，Intuitive Surgical應已走出最壞情況，收入達12.9億元（美元‧下同），按年升18%。純利4.26億元，按年升35.7%。經調整純利（Non-GAAP）為4.27億元，按年增32.2%。經調整每股盈利3.52元，按年升30.1%，好過市場預期。

手術量及系統付運回升

Intuitive Surgical是一家有盈利的公司，所以絕非甚麼概念股，而且行業技術要求極高。至於左右股價的關鍵就要看兩個關鍵數據：全球達文西手術量及手術系統付運量。在2021年第一季，全球達文西手術量增長按年升16%。回顧疫情前，手術量按年增長維持在兩成左右，第一季仍未重返過去的增長水平。不過，美國疫情實際是在去年3月中後期才爆發，所以手術量在第二季才跌得最急，之後才逐步回升。因此，估計第二季會繼續有不俗增長。

系統付運量重要不單是因為每台系統價值50萬美元至250萬美元，可帶來不錯收入，更應重視是其「剃鬚刀與刀片模式」，因為每一個手術可為Intuitive Surgical帶來700美元至3,500美元收入。公司真正賺錢的是每項手術所附帶的工具和達文西系統的維修服務。在今年首季，總經常性收入（包括工具及配件、服務、營運租賃）達9.82億美元，佔總收入達76%，按年升15%。雖然按季微跌3%，可以增長趨勢仍健康。經常性收入穩健增長，是Intuitive Surgical美麗之處。由於前置及訓練醫生操作系統的成本高，所以已裝機數目及使用率對經常性收入穩定性及增長最為重要。因此，系統付運量是預示未來收入一大指標。

亞洲為未來重要增長點

亞洲是Intuitive Surgical未來的重要增長地區，目前佔系統銷售量約六分之一。除了涉足南韓及日本外，公司僅在2018年才開始在印度和台灣銷售產品，並於2019年與中國上海復星醫藥公司成立了一家合資企業，而中國已是重要市場之一。單是這五個國家／地區的人口已達30億，未來對醫療機械人的需求潛力很大。當然，市場潛力大自然吸引到競爭者，好

像較具威脅的有美敦力（Medtronic，美：MDT）及強生公司（Johnson and Johnson，美：JNJ）。

不過，目前來看Intuitive Surgical領導地位並沒有受到動搖。再者，醫療機械人需求即使在上升，但佔整體手術量水平仍然不高，假如能有更多競爭者加入使市場空間更大，對於公司來說也是有利。

總結而言，Intuitive Surgical繼續是機械人市場的首選，值得長綫持有。如果計劃買入，建議採分注收集策略，因為美國經濟重啓可能為疫情控制帶來變數，萬一美國感染人數反彈，對公司股價會是打擊，但這會是低吸機會。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰醫療機械股直覺外科 長期穩增長之選】（收費文章）

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