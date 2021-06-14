【加密貨幣】分析致比特幣大幅波動的2件事

上周加密貨幣市場再度呈現V字走勢，在幾大重磅消息的影響下先跌後升，交易量亦受波幅擴大的影響下升高。比特幣於周二晚間跌穿32,000美元關口，最低見31,245美元，此後在利好消息支持下回升至最高38,258美元，上周五曾報36,227美元。以太幣本周内最高見2,841美元，此後一路跌至低位2,329美元，周五見2,535美元。

究竟上周發生了甚麽大事令市場走勢如此反覆？金融比特星人爲大家一一道來。

2大事件造成比特幣波動

第一個事件要回到6月8日周二晚間，美國司法部報告稱FBI已經成功入侵了此前勒索美國石油管道公司Colonial Pipeline的黑客的加密貨幣錢包，追回了贓款63.7個比特幣。消息公布後不久，加密貨幣市場應聲大瀉，比特幣24小時内下跌超12%。

筆者認爲，是次事件造成恐慌的主要原因並非犯罪事件本身，而是在於FBI宣稱其「入侵」黑客的比特幣錢包導致市場對加密貨幣安全性的擔憂。但事實上，FBI拒絕透露其如何進入該錢包的細節，法庭文件僅能説明FBI是由交易記錄追蹤到黑客的錢包地址，而後獲取該錢包的私鑰（Private Key），並隨後根據法庭指示打開錢包並取回贓款。

但加密貨幣專家表示，就目前看來FBI幾乎不可能攻破加密貨幣賴以生存的橢圓曲綫數字簽名算法，由錢包地址逆推出私鑰；更有可能的解釋是這群黑客存儲私鑰的服務器安全性不佳，FBI可以侵入該服務器從而直接獲取私鑰。因此，這並不能説明比特幣的安全性存在缺陷，大家依然可以放心使用。

不過筆者也要在此處再次強調，各位加密貨幣的持有者，一定要妥善保管儲存加密貨幣的私鑰地址，防止私鑰洩露而導致損失。

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第二個事件發生於6月9日周三下午，南美洲小國薩爾瓦多通過一項法案，將比特幣納入當地國家法定貨幣。這是加密貨幣首度被承認為法定貨幣，是加密貨幣發展歷史的重要里程碑。該消息也導致了加密貨幣市場迅速回升，比特幣於當日回升超13%。

薩爾瓦多將加密貨幣作爲法定貨幣，自然是看中了其優勢：首先，統計指薩爾瓦多的經濟很大程度上依賴境外滙款，該國總統表示採納加密貨幣作爲法定貨幣可以節省跨境滙款的成本；其次，這表達了該國對加密貨幣和數字資產的歡迎態度，利於人才引進與資金流入；另外，該國具有豐富的地熱能源，該國正嘗試將地熱能源應用於比特幣挖礦來促進比特幣系統運作。

【比特幣掘礦真係唔環保？按此】

但硬幣總有正反兩面。因爲比特幣成爲該國法定貨幣，意味着商家必須接受比特幣付款，但一如我們之前所提到的，比特幣交易具有成本較高及成交較慢的問題，且比特幣的價值會不斷波動，因而開發對應的支付系統並真正落實比特幣支付仍具有挑戰性。6月10日周四，國際貨幣基金組織（IMF）首度就此事發聲，表示將持續關注事件發展並與相關機構詳細研究該問題的相關細節。

筆者認爲，引入加密貨幣作爲法定貨幣的做法，更大的意義在於提供一個普惠金融體系（Financial Inclusion System）。薩爾瓦多本身作爲一個發展中國家，其金融體系並不完善，近7成市民沒有銀行帳戶；而世界上還有許多類似薩爾瓦多的地區。區塊鏈和數字化金融的一個發展目標便是利用科技，來解決普惠金融的相關問題，爲現時金融體系不發達的地區，提供銀行服務。究竟如何實現這一點呢？且聽下回分解。

【比特幣錢包都分冷熱？邊個安全啲？按此】

以上介紹僅供各位讀者參考，是否值得投資還請大家自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報9786點，一周跌12.9%；ix比特幣指數報8866點，一周跌6.4%；ix以太幣指數報21235點，一周跌13.4%。由於有利好消息影響，比特幣指數上周表現要好於另外兩隻指數。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 9786 -12.9%（-1449） ix比特幣指數 8866 -6.4%（-605） ix以太幣指數 21235 -13.4%（-3296） *截至2021年6月11日

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