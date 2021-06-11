趕在未紅前搜購 Fine Wine Experience達人推介法國布根地酒Burgundy的Rising Stars　　

▲ 布根地酒難學，Fine Wine Experience創辦人Linden Wilkie教你如何入門。

想趕法國布根地酒（Burgundy）的熱潮，但在拍賣會上，著名布根地酒莊的價格愈見颷升，望塵莫及。但布根地並不是只有明星級的酒莊，還有許多Rising Stars的葡萄酒，都是今時今日在它未紅時，可以負擔得起的價格。聽聽Fine Wine Experience的創辦人兼董事總經理Linden Wilkie的推介。

▲ The Fine Wine Experience的創辦人兼董事總經理Linden Wilkie酒齡達30年，品試經驗豐富，聽他一席話，對布根地酒又了解多一點。（攝影：黃建輝）

自大學開始，在新西蘭參加Wine Club而接觸葡萄酒的Linden Wilkie，30年來接觸不少產區的葡萄酒，由最初對法國Rhone酒－－1985年Jaboulet Hermitage, La Chapelle驚艷開始，到2002年在倫敦讀MBA以葡萄酒拍賣為論文，以致2003年成立Fine Wine Experience，並在2013年將這理念帶來香港。這些年來，Linden可以說是將興趣變為職業。

稱得上為Fine Wine Experience，Linden對Fine Wine的定義是甚麼？

酒評家Hugh Johnson曾經對Fine Wine下了一個定義－－Fine Wine是一枝值得拿來討論的葡萄酒。我很同意這講法，有足夠的複雜度及質素，可以和人討論，不是簡單的飲料。

不斷浸淫在葡萄酒世界，Linden對布根地酒尤其鍾愛。「疫情前，我每年都會到Burgundy兩次－－夏天及秋天，這是法國很叫人流連的地方，有出色的菜餚，我還在那裏買了一間屋。」

布根地酒出名難學，又酒莊，又葡萄園，令人非常混淆。Linden教路，從酒莊入手，一點也不難。

影響葡萄酒的因素，包括葡萄園、年份（受天氣影響）及Producer，嘗試先由Producer入手，如果你找到一個你喜歡的，就從它開始嘗試它旗下不同的葡萄園風味，這較由葡萄園入手更佳。

布根地產區的特色是一塊田，由許多不同的酒莊持有，每個酒莊可能只有零點幾公頃的土地，因此同一塊田，就可以有許多不同的風格。因此，Linden教由酒莊入手，那麼就不會容易花多眼亂。

以下是他的推介：

１。Alvina Pernot, Puligny-Montrachet, 1er Cru, Les Folatieres, 2018

Pernot這家族在Puligny-Montrachet區一向有名，來到第三代的Alvina，買葡萄釀製自己品牌的葡萄酒。2018年是比較溫暖的一年，早收成，而這也是Alvina第一個出品的年份，但已經很有自己的風格，酸度極佳但不刺口，好濃郁，餘韻好長。

▲ Alvina Pernot, Puligny-Montrachet, 1er Cru, Les Folatieres, 2018（$1,040）（攝影：黃建輝）

２。Domaine du Cellier aux Moines, Givry 1er Cru, Clos du Cellier aux Moines, 2016

在布根地較南面的Givry，並不是出名的產區，但這個最少有800年歷史、由僧侶建立的酒莊，自從被Philippe Pascal買入後，僱用了出色的釀酒師，造出質素佳而又抵飲的葡萄酒後，令Givry更為人熟悉。事實上，這紅酒溫柔優雅，少許辛辣，單寧適中，餘韻長，平實易入口，真的不錯。

▲ Domaine du Cellier aux Moines, Givry 1er Cru, Clos du Cellier aux Moines, 2016（$540）（攝影：黃建輝）

３。Pierre Girardin, Volnay 1er Cru, Clos des Chenes, 2018

這是Girardin家族成員Pierre的新項目，2017年是第一個釀製的年份，現代風格，追求如泡茶般的浸泡風味，而不是過度抽取葡萄皮的單寧，得出來的效果是芳香，酸度出色，富有莓味，比較女性化的紅酒。

▲ Pierre Girardin, Volnay 1er Cru, Clos des Chenes, 2018（$810）（攝影：黃建輝）

４。Domaine Heitz-Lochardet, Chassagne-Montrachet, 1er Cru Blanc, Morgeot, 2018

Puligny及Chassagne Montrachet都是著名的白酒出產地，但Linden說前者較優雅，後者較圓潤飽滿。他欣賞這酒莊不單製造出可以配食物如烤雞、龍蝦的Food Wine來，而且更懂得以短片推介自己，而不只是一些死板的資訊。

▲ Domaine Heitz-Lochardet, Chassagne-Montrachet, 1er Cru Blanc, Morgeot, 2018（$750）（攝影：黃建輝）

５。Domaine Harmand-Geoffroy, Gevrey-Chambertin, Vieilles Vignes, 2014

酒莊所釀造的5枝紅酒，都是來自Gevrey-Chambertin，可以說這區的專家。自從兒子Philippe Harmand 2010年全面接管酒莊後，所釀製出來的葡萄酒，介乎新與舊的風格之間，相比父親的製成品沒有那麼強硬。Linden說雖然這枝酒不是Premier Cru，但因為是65年的老樹（Vieilles Vignes）的關係，質素卻有得揮，而且價錢更便宜一點，這正是他現在飲用的葡萄酒。

▲ Domaine Harmand-Geoffroy, Gevrey-Chambertin, Vieilles Vignes, 2014（$690）（攝影：黃建輝）

６。Domaine Launay-Horiot, Pommard 1er Cru, Les Chaponnieres, 2018

Pommard的出品，一向給人的印象是很強硬，但自從這名前空軍機師Xavier Horiot轉「跑道」後，因著他過往所受的訓練：紀律、邏輯、分析，套用在釀酒上，得出來的Pommard是優雅、酸度適中、可口而又有層次。

▲ Domaine Launay-Horiot, Pommard 1er Cru, Les Chaponnieres, 2018（$690）（攝影：黃建輝）

Info

The Fine Wine Experience

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 606室

電話：2803 0820

營業時間：12nn-10pm