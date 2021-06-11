【MPF】5月份整體強積金錄正回報　人均賺3,323元

駿隆公布5月份強積金最終表現。截至5月31日，駿隆強積金綜合指數回升3點或1.2%，報270點。5月份三大主要指數皆為正回報，股票基金指數續升7點或1.7%，報394點；混合資產基金指數續升3點或1.3%，報266點；固定收益基金指數微升，報129點；月內每人平均賺3,323元。



駿隆指，相信是因為各國經濟數據持續走強，全球股市表現改善，令5月整體強積金市場出現正回報。

■５月強積金整體表現及人均回報■

▼ 點擊圖片放大

【5月份強積金最終回報負變正 人均賺3,296元 歐洲股票表現最好：按此】



股票基金表現分析

■股票基金表現■

▲ 資料來源：駿隆

香港及大中華區市場方面，因中國服務貿易進出口同比增長，服務業與綜合的採購經理人指數持續高於50以上，令中港股市表現強勁。美國市場方面，近期雖有通脹隱憂，但因5月非農新增就業人數增加與製造業採購經理人指數創新高，令美股表現強勁。



歐洲市場方面，歐盟疫情後復甦基金6,720億歐元已獲歐盟成員全數批准，加上經濟數據連續回升，歐洲股市表現強勁。亞洲市場方面，部分國家經濟數據雖有陸續回升，但仍因疫情反覆，令亞洲股市表現持續波動。日本市場方面，家庭支出消費需求暢旺，部分地區疫情雖有放緩但因經濟數據表現不佳，令日本股市表現持續波動。

【首季永久離港提取強積金宗數7,700宗 提取金額按年急增近5成：按此】



混合資產基金表現分析

■混合資產基金表現■

▲ 資料來源：駿隆

5月份混合資產基金表現皆為正回報。美長債息開始下降，令債券價格有回升趨勢。駿隆預期年內環球市場的風險資產整體表現將受制於貨幣政策、地緣政治風險及美長債息發展。



固定收益基金表現分析

■固定收益基金表現■

▲ 資料來源：駿隆

固定收益基金於5月表現普遍回升。受惠於各地央行減息及積極購入債券以應對疫情的貨幣政策，但美長債息開始下降，令債券價格有回升趨勢。預期年內環球市場的風險資產整體表現將受制於貨幣政策及經濟回復所帶來的通脹預期。

想知更多MPF資訊，可留意強積金懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】