【消費優惠】Pandora夏日精選優惠 指定貨品5折 精明消費 10:30 2021/06/15 分享： 由即日起至6月27日，Pandora推出夏日精選優惠，指定首飾半價發售。登入會員或成為會員，購買2件SALE產品，享額外9折優惠；購買3件或以上SALE產品，享額外8折優惠！ ▼點擊圖片放大 +3 +2 優惠產品 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】OpenRice外賣自取優惠 指定茶飲低至半價 今日 【消費優惠】OpenRice外賣自取優惠 指定茶飲低至半價 【Staycation】維港凱悅尚萃酒店推西澳主題住宿$1,680起 設景點打卡位送Jurlique禮品包 2021/06/14 【Staycation】維港凱悅尚萃酒店推西澳主題住宿$1,680起 設景點打卡位送Jurlique禮品包 【好去處】中環海濱夏日限定園遊會 草坪運動音樂表演餐飲美食一應俱全 2021/06/13 【好去處】中環海濱夏日限定園遊會 草坪運動音樂表演餐飲美食一應俱全 【好去處】「維港蛻變」藝術作品限時登場 七彩懸空雕塑隨風飄揚 2021/06/12 【好去處】「維港蛻變」藝術作品限時登場 七彩懸空雕塑隨風飄揚 【疫苗抽獎】宏利香港送出100份保費代用券 供接種兩劑疫苗香港居民抽獎 2021/06/11 【疫苗抽獎】宏利香港送出100份保費代用券 供接種兩劑疫苗香港居民抽獎 著數優惠