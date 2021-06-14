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電競=打機？　港缺配套欠支援

個人增值 19:00 2021/06/14

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電競=打機？　港缺配套欠支援

浸大一項調查發現，大部分市民支持本港發展電競，但普遍認為本港缺乏有關資源。電競選手的職業生涯較短，外地政商推動發展周邊產業，吸納與善用退役人才，形成完整產業鏈。

【8歲之齡加入電競戰隊　成為電競選手有咩條件？：按此

7成港人撑電競　指政府應資助

浸大調查指，逾7成市民支持本港發展電競，近7成認為政府應該資助電競發展，但部分市民對電競的認知不足，2成人更不知道電競將在2022年亞運會成為正式項目，約半受訪者認為電競等同打機、不認為或不認同其成為正式項目。調查中的中學與大學生當中，分別約69%及63%表示父母支持參與電競，但認為本港電競前景發展欠佳、缺乏相關資源，會影響其參加電競比賽。

受疫情與居家抗疫等影響，電競發展更值得關注，美國尼爾森統計數據顯示，單是英雄聯盟冠軍聯賽（LCS）的觀看時數，在疫下已錄得約3,500萬小時，觀看人數一度高達55萬人次，創4年新高。本港方面，數碼港的《推動香港電競發展報告》指本地有逾30萬名電競玩家，本地也不乏人才，今年早前舉行的「電競足球世界盃」賽事中，本港隊伍便曾擊敗中國隊、更與勁敵韓國隊賽和。

前創科局局長楊偉雄曾表示，政府向數碼港撥款1億元發展電競。此外，本港各大院校陸續推出有關基礎文憑乃至學士學位課程，學習電競產業的知識，包括管理、營銷、串流技術、及媒體製作。

宜為選手計劃出路 提供保障

電競選手與其他運動員一樣，都屬於吃青春飯，因此需要提早考慮出路問題。全球去年職業收入最高的頭100名電競選手當中，平均年齡為25.7歲，最年長為31歲。電競選手退役後何去何從，視乎電競周邊產業，惟本港電競業起步較遲，浸大社會科學院副院長鍾伯光認為，本港需考慮給予電競法定地位、並制定退役後的保障計劃，讓年輕人放心投身行業。

以電競大國南韓為例，韓國電競協會早已推出註冊制度，與選手簽合約、提供培訓課程、並安排參加賽事，每年提供一定名額保送退役選手上大學，並推出課程幫助他們轉型為電競教練、分析員等，繼續留在行內發揮餘熱。

 

（節錄）

【原文：電競=打機？ 港缺配套欠支援

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撰文 : 黃凱迪

欄名 : 職場百科

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