【收息股】6月「炒除淨」攻略！　月底2隻股息率逾6厘藍籌除淨

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香港上市公司多在2至3月份公布年度業績，並同時宣布派發末期股息，因此不少股份都會在5至7月期間除淨。早前本網曾列出5月份除淨的藍籌股，並提到3大除淨投資策略。現列出6月份除淨，而且股息率逾1厘的藍籌股，讓大家能再次把握「炒除淨」的機會。
■按圖看6月藍籌股除淨日期及股息率■
月底有股息率逾6厘股份除淨
本月仍有5隻股息率逾1厘的股份除淨，包括中石油 （00857） 、中國海外發展 （00688） 及工商銀行 （01398） ，股息率分別6.1%、6%及6.3%。若想收取這些公司派發的股息，就要在除淨日的前一日或之前買入相關股票，等到除淨日當日才買入會收不到當期股息。不過，要留意除淨後股價或會回落，要留意「賺息蝕價」的問題。
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長綫部署可趁除淨調整低吸
另外，雖然有10隻股份，包括中電 （00002） 、煤氣 （00003） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） 等已在月初除淨，但這些都是一向被受追棒的收息公用股，股息回報理想，因此若未持有相關股份，或想再加注持有的投資者，可以趁這些股份除淨後買入，因為在除淨後這些股份的股價會有所回落，投資者就能趁着股價回調，以較相宜價錢買入股份。
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責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 收息之選