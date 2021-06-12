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【健康增值】夏天易患冷氣病　中醫教你預防方法

個人增值 19:00 2021/06/12

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【健康增值】夏天易患冷氣病　中醫教你預防方法

夏季到來，每天氣溫高達三十多度，火傘高張，走入室內歎冷氣，暑氣即時全消。但其實長期處於空調環境下，很容易令人患上冷氣病，會出現鼻塞、頭暈及精神不振等徵狀，嚴重的話甚至有機會引致面癱，以及誘發中風。想避免出現冷氣病，中醫師建議大家要注意室外及室內的溫差，還可從按穴位及食療着手，預防患上冷氣病。

【開冷氣易瞓捩頸？　中醫有何建議？ ：按此

導致冷氣病的3大原因

溫度高企，大家會開冷氣降溫，註冊中醫何慧欣說不少人喜歡把空調的溫度調得很低，加上室內的空氣不太流通，便很易患上冷氣病。冷氣病是一種綜合症，在中醫角度上來說，有3個主要原因：

  • 1. 夏天冷氣溫度過低，導致室內外溫差較大，當由炎熱的室外進入室內時，過低的室內空氣就是寒邪（或夾濕），襲於肌表，皮膚汗孔突然收縮，暑熱一下子不能正常透過排汗而散出，出現無法排汗、身熱怕冷、頭痛身重、肩頸僵硬等現象。
     
  • 2. 如果夾有濕氣入侵脾胃，可導致腸胃不適，例如腹痛、上吐下瀉、胃腸脹氣、食慾不振等症狀。
     
  • 3. 室內的溫度低和空氣不流通，耗損身體的陽氣，身體衛外不固，會出現鼻塞、頭暈、打噴嚏、精神不振等症狀。

何醫師又提到，有些體質的人會較易患上冷氣病。「陽虛或陰虛體質的人，如果經常出入溫差很大的空間，身體較難適應，都會容易引致冷氣病。而久坐冷氣空間，如果本身屬於陽虛體質，身體陽氣不足，更加容易受寒邪入侵導致患病。」

注意肩頸及背部保暖

想避免患上冷氣病，何醫師說多注意健脾除濕，少吃冰冷及寒性食物。另外，可以多刮痧暢通位於背部的膀胱經及督脈，幫助增強抵抗力。「如果在冷氣下，經常打噴嚏流鼻水，可以按壓印堂和迎香穴，要有痠脹的效果，大概兩分鐘；還可按風府及大椎穴，可以幫助驅風、清利頭目，預防及減輕因冷氣病引起的精神欠佳、頭痛頭暈的情況。」

在日常的生活上，何醫師更分享一些對抗冷氣病的小貼士。「要注意肩頸及背部保暖，隨時要準備外套，避免受寒。同時還要避免風口直接對着身體，尤其頭及肩頸部分。另外，當進入氣溫較低的房間前，應該先把汗水抹乾。」

至於經常在室內工作的上班一族，何醫師建議可以在上班前或下班後多走路，讓背部多受太陽照射，因為足太陽膀胱經及督脈在背部循行，主一身之陽氣，受太陽照射可以增加體內陽氣，幫助保衞身體抵抗外邪入侵。

 

（節錄）

作者：招美寶

責任編輯：周美好

【原文：夏天易患冷氣病 中醫推介驅風散寒茶飲湯水

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