▲ 【電子消費券】八達通自行閹割增值錢包服務為搶「電子消費券」用戶 本末倒置未能與時並進

財爺波叔年度力作之5000大元消費券，即將在下月初公開接受登記，最快在暑假內便可收取第一期款項，可以用來買傢具、換手機以及用來買餸煮飯。今次5,000元不是派現金，而是要經指定的儲值支付工具平台收取，因此大家在登記時便要決定選擇用那一家營運商。

為搶用戶，四大支付平台近日都不停曝光，推出多項優惠來吸引大眾使用其平台接收消費券。

四家支付平台獲准參與消費券計劃

今次獲政府核准參與消費券計劃的四家支付平台分別是八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK以及香港電訊「拍住賞」。在計劃剛公布初期，很多人都質疑政府為何要「阿茂整餅」，直接派現金便最方便。

但為了配合疫情下推動電子支付的政策大方向，財爺只能化簡為繁，不單只民間怨聲載道，相信就連電子支付經營商都是有苦自己知。

「非實名制」竟成八達通樽頸

不少人認為八達通必然是今次消費券的大贏家，皆因香港人搭車、超市買飲品以至買煙都愛「嘟」八達通。加上八達通卡本身並非實名制，其消費紀錄不會被該公司及政府當局查看，成為愛保護個人私隱的香港人首選。

但有得必有失，因為八達通的不記名特點，成為了今次消費券項目的樽頸位。因為根據金管局對儲值支付工具的監管條例列名，不記名的實體儲值支付工具如八達通卡，其最高儲值限額只限3000港元，以防止有人用八達通來洗黑錢。

因此，今次派5000元消費券要分期支付，很大程度也是要遷就八達通此一限制。

誰去遷就誰 本末倒置

然而最大問題，是八達通為了要搶贏這次消費券的大茶飯，竟然要犧牲自家的電子錢包增值服務。薑餅人認為，這似乎有點本末倒置，也反映八達通整個系統設計上的落差。

由於政府指明消費券只能用於本地實體及網上的消費，嚴禁消費者以不同方式來套現。但由八達通衍生出來的八達通錢包，卻一直容許用戶透過在手機拍卡方式，為八達通錢包增值。加上八達通未能把卡內的餘額與消費券分開處理，用家嘟卡時只會使用卡內的餘額大數，而不能選擇嘟那一筆錢。因此，八達通只能為消費券的用戶落閘取消嘟卡增值錢包服務，直至用戶用完5000元消費券為止。

薑餅人認為，為了遷就政府的要求而自行閹割行之有效的服務，實在是難以置信。因為八達通錢包其實也是一張虛擬的MasterCard，不少人也會以該卡用作網購，特別是淘寶。

八達通未能跟上時代步伐

雖說用家可以其他方式為錢包增值，但問題是八達通不好好去解決這個問題，而是索性把服務停掉。這也間接反映了八達通平台未能追上時代步伐的困境。

事實上，若八達通能够一早採納現時流行於各大虛擬銀行的MasterCard debit card的系統，結合現有八達通卡，以MasterCard 作為主帳戶為八達通增值。八達通也可以專用戶口來處理消費券。

只是現在來說這些都已太遲了。