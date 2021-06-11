全新形象萌系Jazz Crosstar　輕鬆易駕極親民

經典車款本田Jazz，向來給人街車的印象，較馴良的第一二代，是舒服易駕的代步車；外形較辣的RS版如街頭霸王，跑味濃厚。今年Jazz推出全新大改款，一推出令各車迷譁然，評價好壞參半。

推出了剛剛20年的本田Jazz，曾兩次奪得日本Car of the Year，直到今天仍然見到不少第一及第二代的車款在街上行走。車身細小靈活，內櫳卻寬敞實用，性價比高，作為家庭車一流，在車多路窄的香港特別適合。來到第四代，本田一口氣推出Jazz EX、Crosstar及e:HEV，再次衝擊市場。

▲ Jazz Crosstar以獨有Surf Blue淺藍車身，加上車頂行李架、防刮包圍，越野玩味濃郁。

玩味十足新造型

第一眼見到本田Jazz Crosstar，相信不少人反應兩極：喜歡的，會覺得整部車圓碌碌、眼大大，姿態可愛趣致；討厭的，則認為完全失去了Jazz的型格陽剛味。喜愛與否相當個人，見仁見智，事實上車內外都經過升級改良，感覺煥然一新。

Jazz Crosstar跟普通版Jazz EX的配置一樣，同是4氣缸i-VTEC引擎配CVT波箱，不過外形就有很大分別。車身較大之餘，亦升高了30mm，車頂設有行李架，車側及泵把設有黑膠防刮裙腳，鬼面罩及進氣口的設計亦跟普通版不同。賣相更富越野風格，猶如一部小型SUV。加上專有的Surf Blue淺藍色車身，充滿戶外氣息。

▲ LED頭燈比第三代大及圓渾得多。

▲ 車尾可見下方的防刮裙腳特別厚。

▲ 3款Jazz的車軨設計也不同，Crosstar如一朵花型，尺寸為16吋。

驚喜開揚視野

車廂布局以黑白灰作設計主調，以塑膠、纖維布面等不同物料配搭，簡約討好。所有座位外層都用上防水纖維物料，方便車主進行戶外及水上活動，相當貼心。雖然不能奢求有電動或冷暖座椅，不過座位結構是全新設計，符合人體工學，座墊厚實有承托力，坐得舒服。

坐上駕駛座，最大感覺是相當開揚光猛，細揭背卻有充足的空間感。全新A柱設計改成幼身卻不失硬度，儀錶板上方的平板設計，全景式擋風玻璃令視野極為寬闊，即使是駕駛新手，睇位及泊車也沒有難度。全新的兩幅式多功能軚盤，配上白色按鈕，出乎意料地軚感不算太輕飄飄，握感亦舒適。

▲ 黑白灰色內櫳設計不俗，座椅的防水物料有驚喜。

▲ 前方車頭玻璃一望無際，視野夠廣闊。

儲物空間充足

傳統儀錶板經過數碼化，車速變成跳字、轉數錶則呈棒形，算清晰易看。中控台則有9吋多媒體觸屏，可顯示駕駛資訊，更可連接Apple CarPlay，亦有必備的後泊鏡頭。恒溫冷氣連花粉過濾功能亦有，另外還設兩個USB插頭位、左右前座及中央杯架、上下兩格首飾箱及中間手枕下的儲物空間等，相當實用。

後座同樣富空間感，腳位充足，中間軸位非全平，但也不會太高。特設ULT座位編排模式，左右座椅的椅背除了可以放下，或是將椅墊提高，用作放置高身的物品，令行李箱容量頓時增至1,203公升，解決了揭背車尾箱空間少的弱點。如果有天窗，就更加無懈可擊。

▲ 兩幅式真皮軚盤握感不錯，亦有按鍵控制音響等。

▲ 駕駛座及副駕有大量儲物空間，單是杯架每人一個。

▲ 後座設備欠奉，勝在坐椅可按需要調校，放置大型物件。

爽快輕鬆駕駛感

Jazz Crosstar馬力有121匹、扭力145牛頓米，車身細小固然有靈活輕巧的優勝之處，操控感爽快直接，油門煞掣也控制自如，在彎路上表現靈活敏銳。加速循序漸進，只在高轉數才發出引擎噪音，尚可接受。車廂隔音也做得不錯，路噪雜音低，整體駕駛感舒適自在。

如果喜歡它的全新造型，以20萬港元有找的價錢，加上低油耗、低牌費，作為腳車相當理想，估計不少新牌人士也會投向其懷抱。如對配備更有要求，不妨期待更豪華的混能版Jazz e:HEV。

▲ Jazz Crosstar馬力不過不失，賣點為容易操控。

規格表

售價：$199,880

車型：5門5座位揭背車

引擎：1,498cc 4氣缸i-VTEC引擎

活瓣：雙凸輪軸、16活瓣

馬力：121ps/6,600rpm

扭力：145Nm/4,300rpm

驅動：CVT無段變速自動波箱，前輪驅動

懸掛：麥花臣式（前）／扭力桿（後）

制動：透氣碟（前）／實碟（後）

車身長x闊x高：4,090 x 1,725 x 1,565mm

前／後軸輪距：2,530mm

車重：1,127kg

平均耗油量：17.2km/L

查詢：合群汽車（2380 2231）