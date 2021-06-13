【親子理財】確立子女理財觀念　投委會分享3貼士

▲ 【親子理財】確立子女理財觀念 投委會分享3大貼士

學習理財是孩子成長過程中重要的一環，除了部分學校會為此主題籌劃一些課外活動，投資者及理財教育委員會（簡稱投委會）也着力提升市民的理財知識和能力。

【4個方法培養子女正確理財觀念：按此】

投委會總經理李婉秋表示，無論是富有或貧窮，理財是每個人必須具備的生活技能，因為人生中很多決定也與理財息息相關，基本如預備開學購買書簿文具、參加學校旅行、以至升學選擇等等，當中也涉及一些理財相關的決定。家長可以多利用日常生活中的不同機會，引導子女思考，從小向子女灌輸正確的金錢管理知識和技巧，舉例如怎樣精明消費、理解日常生活帳單及與他們一同計劃預算等，建立良好的理財行為及態度。

她建議家長可以參考以下幾個具體方法：

1. 多以實物講解

在電子貨幣盛行下，小朋友接觸現金的機會減少，較常使用八達通，對金錢的概念會薄弱。對於年幼的小朋友，建議家長多利用真實鈔票及硬幣，教導他們辨別香港各種貨幣的面值。至於較年長的子女，家長則可讓他們以現金購物，學習結算找贖，也可了解各類型電子貨幣的特點。

2. 提供實踐機會

給予適量的零用錢，教導他們財富分3份，即把零用錢分為儲蓄、消費和分享三個部分，學習訂立財務目標，引導他們透過做預算和儲蓄，量入為出，一步步達成目標。另一方面亦要明白有能力時需要與人分享，幫助社會上有需要的人，透過實踐學習正確的理財觀。

此外，家長亦可與子女一起制定日常生活用品購物清單和採購物品，透過格價讓子女明白不同貨品有不同價格，同一貨品在不同地方的售價亦有所不同。

3. 以身作則

家長應做好榜樣，應買則買，不亂花錢。在孩子面前表現出良好的理財習慣，他們就會耳濡目染。

（節錄）

作者：郭秀芳

責任編輯：李越樺、招美寶

【原文：理財故事創作比賽 三姐弟合作拍短片奪金賞（收費文章）】

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】