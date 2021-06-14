【Staycation】維港凱悅尚萃酒店推西澳主題住宿$1,680起　設景點打卡位送Jurlique禮品包

香港維港凱悅尚萃酒店推出「港遊世界」系列，與西澳洲旅遊局攜手帶來We Miss Western Australia住宿計劃。

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住宿套餐包括入住海景客房一晚、The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐、免預約泳池通行證，西澳州旅遊局記念品、Jurlique禮品包及優惠券等。同時亦有Cruise空中餐廳及酒吧We Miss Western Australia雙人特別套餐，品嘗西澳直送的野生帶子及八爪魚，以及來自瑪格麗特河葡萄酒產區的佳釀。



使用泳池通行證可在酒店無邊際泳池與西澳觀光熱點的主題布景拍照打卡，如地標粉紅湖、與鯨鯊暢泳，以及跟短尾矮袋鼠誇克卡斯自拍。房價周一至四由1,680元起，周五至日、公眾假期及其前夕1,880元，於即日起至2021年8月31日期間預訂及入住。

香港維港凱悅尚萃酒店

地址：北角北角邨里1號

電話：3762 1234

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(節錄）

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包（收費文章）】

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