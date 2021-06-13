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6年開15間點心店　林夏薇趁疫情平租續擴飲食版圖

個人增值 13:00 2021/06/13

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最近在電視劇《逆天奇案》有演出的林夏薇（薇薇），自2015年開設首間食店後，飲食王國版圖不斷擴展，更無懼疫情繼續開分店，至今已逾15間。營商有道，她笑言多得家人自小栽培做生意的不二法門：要創業，先要學識執笠。

我是個百分百行動派，一有想法就會去做。我覺得開餐廳主要是學投資，這方面我算是新手，但自細我就受家人影響，他們經常會拿經濟類的書給我看，令我更了解這方面的知識。加上有個比我更有做生意經驗的丈夫從旁教導，以及一拍即合的生意拍檔，很快就決定踏足飲食界。

樓上舖爽快結業止蝕

創業至今短短6年，薇薇的飲食王國版圖已由點心店擴展至麵店及中央廚房，分店更遍布港、九、新界，超過15間，她笑言生意幸運地沒經過太大風浪，每間分店都很快收支平衡及賺錢，唯獨是筲箕灣店例外。「我們通常會選擇地舖開店，但筲箕灣分店偏偏破例揀了樓上舖，怎料就蝕錢。於是在開張後一個月我們就決定結束它，因為預計到再做下去也是難以經營。」

薇薇在做生意上的快及狠，或許是源自她家人自細的耳濡目染。「屋企人教我做生意，第一樣就要學識執笠。要做生意，你就要有承受失敗的能力，所以我不會將目標定得太高，多會偏向壞的方向去想，但現實生活並非這樣差，是比我預計的好。以這種想法做人處事，反而令我充滿正能量、更開心，甚至有更多動力做好每件事。」

    點擊圖片放大
    +2

【「計劃趕不上變化」　林夏薇隨機應變疫市擴張生意（立即收看）：按此

疫情生意跌近5成

然而，一場世紀疫症對旅遊、飲食業造成重大衝擊，薇薇的餐廳難免亦受影響，她說最嚴重時生意大跌3至5成，尤其是有做夜市的分店，於是立即跟拍檔想辦法，改變策略，如煞停北角店晚市火鍋部分，改為主力做午市賣點心，以及加推外賣。

「疫情教曉我隨機應變，但很多時計劃是趕不上變化，預計不到突然會變成怎樣，只可以去摸索該怎樣即時善後。例如疫情期間遊客減少，山頂麵店的生意理應下跌，怎料偏偏相反，因為多了人去行山或帶狗狗去玩，我們有戶外位置，反而吸引更多人來幫襯。」疫情下她亦堅持不裁員：

我覺得大家的關係是雙向的，儼如一家人般。疫情嚴重時我跟他們說，餐廳的擴展計劃可能會放慢，會有點手忙腳亂，但最重要是大家有商有量，一起共度時艱。

趁平租繼續開分店

不過，「勇」字行頭的薇薇深信有危便有機，趁疫情期間的租金相對之前便宜時，就找業主商量，趁低吸納，最近又多開幾間分店。問到薇薇有何經營之道，她就笑言：最緊要夠實際。「我們是走大眾化路綫，會做大路產品及街坊生意，如自家製的糭、蘿蔔糕、年糕等，而且一定要親自試過，滿意味道才會推出。」

更意想不到是，這盤生意除了讓她學會投資外，甚至拉近了她與觀眾的距離。「我喜歡親力親為，一有空就會落舖頭了解一下。街坊們平日在電視上見到我，可能覺得我好cool，認識真人後原來好好傾，很支持我，紛紛叫我加油。而我有新菜式推出時亦會叫街坊試味評價，是種很融洽及溫暖的感覺。」

【大頭蝦　卡數滾到還唔到？　林夏薇由烏龍感悟理財重要（立即收看）：按此

 

（節錄）

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

【原文：6年投資逾 15 間點心店 林夏薇趁疫市平租繼續開

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