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【健康增值】為何會出現淋巴水腫？　緩解淋巴水腫有對策！

個人增值 15:00 2021/06/12

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身體正常運作，為何好端端會出現淋巴水腫？淋巴水腫可以分為原發性和繼發性。在香港，大部分患者都屬繼發性淋巴水腫。而繼發性淋巴水腫最常見的成因，是癌症及其治療所引起，乳癌、婦科癌（即子宮頸癌、子宮癌及卵巢癌等）及其治療，分別可引致上肢和下肢淋巴水腫。以乳癌為例，乳癌患者有機會需要接受全乳切除手術和腋下淋巴切除，手術之後還有需要接受電療，這兩種治療都會破壞腋窩的淋巴組織，造成淋巴阻塞，引致水腫。

其他不常見成因則有先天性淋巴水腫、經蚊傳染的絲蟲病，多在發展中國家發生。

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乳癌婦科癌易致上下肢水腫

淋巴水腫會對患者日常生活有大影響，除了明顯的手腫腳腫外，肢體沉重、反覆感染、多次感染後形成慢性傷口（多在足部發生）。另外，乳癌治療多需接受腋下淋巴切除手術及電療，有機會破壞淋巴組織，腋下淋巴負責免疫系統，免疫能力差了，有機會造成肢體感染。

整形外科專科醫生、香港淋巴水腫協會創會人廖軒麟解說：「肢體水腫上有一個傷口，淋巴液會經過在這傷口流出，這類傷口不但難埋口，反覆淋巴液滲漏也難處理。一個脹大肢體，會引起社交不便，患者多不敢穿短袖衣及短褲、乘公共交通工具不敢握扶手、常要衣服遮蓋，不想他人知道有患癌歷史，以免引起尷尬。」

慎防慢性發炎

淋巴水腫除了肢體腫脹，當中還會經歷發炎過程，這慢性發炎過程並非細菌感染，是因為淋巴液體積聚在皮下，吸引白血球至皮膚引起慢性發炎，這慢性發炎十分麻煩，因為它會破壞淋巴管，發炎會使淋巴管愈變愈幼，最後甚至會消失。第二個影響是令皮下組織纖維化，使皮膚組織變硬，並且使皮下脂肪增生變厚。

此外，淋巴水腫患者也易有蜂窩性組織炎，屬於細菌感染一種，水腫肢體嚴重腫脹、發紅，雖然這不會致命，但亦不能掉以輕心，因為最嚴重可造成敗血性休克，也有病人需入院注射強勁抗生素抑制發炎情況。

淋巴水腫影響確不少，但壞消息這是沒法預防，日常肢體保養，只可推遲水腫的出現和嚴重程度，而且初期的淋巴水腫，可以無症狀，但可透過特別的檢查診斷出來。雖無法阻止淋巴水腫出現，但患者日常起居仍有法可施，例如保持手腳清潔和乾爽、如有真菌感染便盡早治療，並需戒除日常咬指甲、咬倒刺的不良習慣。

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（節錄）

作者、責任編輯：周美好

【原文：4成乳癌患者受困擾 緩解淋巴水腫對策

＝＝＝＝＝

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欄名 : 危疾知多啲

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