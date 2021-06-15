  • 29°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 07:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】杜莎夫人蠟像館二人套票4折　米芝蓮食府逸東軒晚市7折

精明消費 07:00 2021/06/15

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 杜莎夫人蠟像館：二人套票4折

由即日起至6月30日，於香港杜莎夫人蠟像館官方網站購買「二人限定套票」，可享4折優惠，只需299元！套票包括2張成人門票及2張「VIP數碼照通行證」，更可免費獲贈神秘小禮物乙份。小禮物數量有限，先到先得。

預訂網站

    點擊圖片放大
    +3
    +2

2. 逸東軒：晚市7折

逸東軒延長晚市優惠，由即日起至6月30日，惠顧晚市堂食菜單可享7折優惠，多款得獎招牌菜，如明爐蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔、二弄蝦球等均可以優惠價品嚐。

訂座：致電2710 1093／網站

3. 日本城：買2件貨品滿$100送$20優惠券

於全綫JHC日本城／生活提案分店，購買任何2件貨品滿100元，即送20元現金優惠券。優惠以單一收據計算，不包括購買禮券、現金券、美食券、SIM卡及易購點內之大型電器之消費。

而20元現金優惠券由1張10元食品現金優惠券及1張10元家品／用品現金優惠券組成，有效期至6月17日。

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】父親節優惠：KFC全桶A餐好味速遞預約自取68折　DONKI和牛／松葉蟹腳／威士忌都有平
2021/06/11
【消費優惠】父親節優惠：KFC全桶A餐好味速遞預約自取68折　DONKI和牛／松葉蟹腳／威士忌都有平
今日優惠精選 - 【消費優惠】迪士尼樂園成人門票買一送一　天仁茗茶乳酪系列飲品減$5
2021/06/10
【消費優惠】迪士尼樂園成人門票買一送一　天仁茗茶乳酪系列飲品減$5
今日優惠精選 - 【消費優惠】昂坪360長者優惠價$20　馬拉松開倉指定運動品牌產品2折
2021/06/09
【消費優惠】昂坪360長者優惠價$20　馬拉松開倉指定運動品牌產品2折
今日優惠精選 - 【消費優惠】天仁茗茶指定分店指定茶飲減$4　萬寧網店年中感謝祭指定產品買一送一
2021/06/08
【消費優惠】天仁茗茶指定分店指定茶飲減$4　萬寧網店年中感謝祭指定產品買一送一
今日優惠精選 - 【消費優惠】IKEA新居入伙住戶享高達88折優惠　KFC滋味9件炸全雞桶$80
2021/06/07
【消費優惠】IKEA新居入伙住戶享高達88折優惠　KFC滋味9件炸全雞桶$80
著數優惠 門票 美食 日本城 香港杜莎夫人蠟像館 米芝蓮

下一篇文章

【Staycation】維港凱悅尚萃酒店推西澳主題住宿$1,680起　設景點打卡位送Jurlique禮品包
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至6月9日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至6月9日）