【消費優惠】杜莎夫人蠟像館二人套票4折　米芝蓮食府逸東軒晚市7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 杜莎夫人蠟像館：二人套票4折

由即日起至6月30日，於香港杜莎夫人蠟像館官方網站購買「二人限定套票」，可享4折優惠，只需299元！套票包括2張成人門票及2張「VIP數碼照通行證」，更可免費獲贈神秘小禮物乙份。小禮物數量有限，先到先得。

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2. 逸東軒：晚市7折

逸東軒延長晚市優惠，由即日起至6月30日，惠顧晚市堂食菜單可享7折優惠，多款得獎招牌菜，如明爐蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔、二弄蝦球等均可以優惠價品嚐。

訂座：致電2710 1093／網站

3. 日本城：買2件貨品滿$100送$20優惠券

於全綫JHC日本城／生活提案分店，購買任何2件貨品滿100元，即送20元現金優惠券。優惠以單一收據計算，不包括購買禮券、現金券、美食券、SIM卡及易購點內之大型電器之消費。

而20元現金優惠券由1張10元食品現金優惠券及1張10元家品／用品現金優惠券組成，有效期至6月17日。

撰文：hket小編

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