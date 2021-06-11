今日無唔代表將來無　籲年輕人儲定子彈　郭田葰：買樓已要諗賣樓（立即收看）

郭田葰（Marcus）經常在電視劇中以白袍示人，在現實生活中亦是一名醫生。在踏入演藝圈前，他曾經在澳洲任職急症室醫生，因而對當地環境有一定了解。除了積極發展幕前工作外，他亦有投資香港及澳洲物業，他又有甚麼投資心得呢？

【冀幫女兒置業為將來鋪路 吳日言：香港買樓真係要靠父蔭！：按此】

澳洲物業升值潛力大

Marcus明白若把積蓄放在銀行，只會隨時間貶值，因此他有投資股票、房地產及外幣，惟發現股票不適合自己，現時以投資房地產為主。他更坦言，自己投資房地產並不期望樓價大升可賺差價，只不過是想手頭上的資金能夠保值而已。

Marcus選擇投資澳洲物業，除了因為熟悉當地房地產市場外，亦看中當地樓市的升值潛力。他指出，去年新冠肺炎期間澳洲樓價曾跌1至2成，惟今年首季樓價已經回升2成，追回去年跌幅，計及本季升幅，澳洲樓價今年最少升3成。他續指，現時澳洲仍在封關鎖國狀態，海外人士較難入市買樓，單靠本地消費樓市已有如此可觀升幅：「對有物業的人來說是好消息，但未有物業在手就需要物色一下。」

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買樓會站在他人角度思考

澳洲近年亦是港人熱門移民國家之一，因而吸引不少港人在當地置業及投資。Marcus分享，若你沒有澳洲籍或永居權，你只可以選擇買新樓或樓花；若有戶籍的話，則可選擇買二手樓。另外，在澳洲投資物業選址可說相當重要，他表示若海外人士不熟悉當地市況，不要只信發展商的一面之詞，最好到當地視察環境，或詢問在當地居住的親戚朋友意見。

永遠在買樓當刻，已經要考慮賣樓的事

Marcus自言，自己投資物業有一句格言：「永遠在買樓當刻，已經要考慮賣樓的事」。他解釋，即在考慮購入一個物業前後，不要只顧自己喜好及習慣隨意改動單位的間隔，需要站在別人角度思考，因為適合你不代表其他人也喜歡，這有機會影響日後單位出售。他亦提到，自己投資物業時，最低限度是他自己都想在該單位內居住，才會投資。

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勸年輕人儲定子彈待時機

雖然Marcus已經成功「上車」，但他深明年輕人面對的置業難題，要靠穩定收入買樓並非易事。「如果家人可以幫忙當然是好事，但年輕人不要失望、絕望。」不少年輕人有感無法上車，倒不如今朝有酒今朝醉，把錢花光。而Marcus勸籲年輕人千萬不要有這樣的想法：「這刻你買不起，但你不知道未來5年、10年、15年的樓價如何，最重要是現在準備好子彈。機會是留給有準備的人，你在香港買不到樓，不代表你在其他地方買不到樓。」他認為，年輕人可以考慮先購買海外物業，並留意香港樓市發展，當樓價回落時，即可將投資海外物業所得的財富，購買香港物業。他勉勵年輕人不要為自己設限，抹煞其他可能性。

記者：曹佩鈞

場地：V-CO