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Franck Muller喬遷之喜全新概念店登場　跟威士忌品牌攜手賀Crazy Hours誕生18周年

博客 11:54 2021/06/11

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大家最近經過銅鑼灣霎東街，是否驚見矗立多年的Franck Muller大樓消失了？其實品牌已經進駐到人流更旺的中環皇后大道中，並以全新的概念店形式登場，佔地面積達1,600平方尺。

天花的巨型陀飛輪吊燈，以及店內到處出現的阿拉伯數字，全都展示出Franck Muller腕錶的設計元素。（品牌提供）

作為一個講求氣派及格調的瑞士高級鐘錶品牌，Franck Muller的新店裝潢便展現了獨特的品味，以啞金色為主要色調，襯上不同顏色的雲石作裝飾。

大門上以品牌極具代表性的阿拉伯數字「8」來取代一般門柄；一踏進店內，舉頭可見巨型陀飛輪吊燈，靈感源於品牌獨創的Giga陀飛輪腕錶；腳下的雲石地砌出了多個大型白色數字，隨意的排列當然令人想起品牌經典的Crazy Hours系列；還有另一焦點的深色大理石數字牆，數字設計是取材於Vanguard系列。

全新Franck Muller概念店以啞金色及大理石作為主要裝潢，展現了奢華的格調及氣派。（品牌提供）

既是一間專門店，更像一個俱樂部，能夠一面品酒一面賞錶，當然是一大樂事。（品牌提供）

全新概念店整體氛圍叫人感覺優閒，皆因除了是一間專門店，更像一個俱樂部，大家可以選擇在絲絨沙發或高吧椅上坐下，有趣的是，陳列櫃內除了有錶，還有不少名酒，原來新店開幕之際，品牌特別與蘇格蘭單一麥芽威士忌經典品牌The Glenrothes聯乘合作。

今年適逢Crazy Hours面世18周年，The Glenrothes亦特別定制其18年旗艦酒作為Crazy Hours的賀禮，此酒更剛榮登為2021年全球最佳單一麥芽威士忌，大家想細意品嚐的話，可以到店內一趟。

為慶祝Crazy Hours面世18周年，品牌特別跟蘇格蘭單一麥芽威士忌經典品牌The Glenrothes聯乘合作，並定制了The Glenrothes的18年旗艦酒。（品牌提供）

Franck Muller新店開幕的同時，亦有新作陸續面世，包括非常有話題性的Vanguard Encrypto限量版腕錶，它是全球首款具有比特幣功能的腕錶，用戶可直接透過錶盤存入比特幣或查看餘額，不受地域所限。而其配套私密金鑰可安全存放於用戶自己的私人保險箱或其他貴重物品存放處。

此款腕錶可用作比特幣錢包的非數碼式物理存取點，只要錶不離身，黑客攻擊便無從下手，令交易安心無憂。此概念相當新穎，亦展示了品牌向來的大膽及創意，想了解更多，可到店內查詢。

地址︰中環皇后大道中35號金利豐中心地下（6112 3198）

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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