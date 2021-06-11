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【收息股】水泥股風險低可作中長綫部署　郭Sir首選　股息率仲有7厘

收息攻略 11:12 2021/06/11

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水泥股近來比較少人關注，即使資源股被炒上，但水泥股股價表現仍然落後。而港股市場中有4隻水泥股，投資者可以衡量能否作為收息股的選擇之一，當中有一隻西部水泥 （02233） 股息率高達12%，不過，有「股壇大隻佬」之稱的郭思治（郭Sir）則認為，收息應選擇大隻的股份，西部水泥則略嫌太細隻。

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郭Sir認為水泥股息率不俗，但近期股價表現不理想，技術上不算太好，他認為主因是近期煤炭價格上升，令水泥的毛利受壓。郭Sir指，市場對於水泥股的股價過敏，認為仍可以投資，但卻不宜短炒，有意投資的投資者可以分階段吸納，作中長綫部署。

當中西部水泥股息率高達12%，郭Sir表示，該股去年派息高，暫未知今年能否維持。對於「收息一族」而言，若不介意股價增長慢，水泥股風險不大，在眾多水泥股中，郭Sir首選華潤水泥（01313），因為其基本面不差、估值又不貴，而且也有7%的股息率。目前華南一帶，最大的水泥廠正是潤泥，加上大灣區發展有需求的情況下，未來將有增長的動力，目前的價位可以考慮分注買入。

 

責任編輯：陳玉蓮

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收息股 港股 派息 編輯 買入 西部水泥（02233） 大灣區 高達

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