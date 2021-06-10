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【宜居指數2021】10大宜居城市4國鼎立　紐澳佔6席

個人增值 18:22 2021/06/10

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【宜居指數2021】10大宜居城市4國鼎立　紐澳佔6席

經濟學人智庫（EIU）公布《全球宜居指數2021》報告，在前10個宜居城市中，新西蘭及澳洲佔據6個席位。新西蘭奧克蘭以96分奪得榜首，其次為日本大阪及澳洲阿德萊德。

【2020最適合海外人士居住城市調查　西葡城市奪三甲　香港排倒數第十：按此

2021年全球十大宜居城市

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調查機構指出，受新冠肺炎疫情影響，全球宜居程度大幅下降。新西蘭城市奧克蘭被選為最宜居城市，全因新西蘭政府成功控制當地疫情，能較早放寬防疫限制。另外，新西蘭首都威靈頓亦有上榜，與日本東京並列第4位。

澳洲在疫情期間採取了嚴格邊境限制措施，亦有4個城市躋身前10名，分別是阿德萊德（第3名）、珀斯（第6名）、墨爾本（第8名）及布里斯本（第10名）。EIU表示，今年排名上升的城市，大多都是採取了嚴格防疫措施。

全球宜居指數是根據5大類別，分別是社會穩定性、醫療保健系統、文化環境、教育及基礎設施，對140個城市進行評分。因應疫情全球大流行，EIU亦增加了新指標，如醫療資源壓力、當地對體育賽事、戲院、餐廳和學校等的限制。

 

責任編輯：曹佩鈞

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