「迷失混亂致市場瘋狂」　新興市場之父麥樸思：密切注視央行動作

有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）最近警告，必須謹慎關注市場波動性及各國央行的舉動，並指比特幣等資產的「瘋狂走勢」，正是因為市場「迷失方向及混亂」所推動。麥樸思稱：「很多人手頭上有現金，並想用此做些甚麼，但大多都感到很困惑，最後推動市場出現很多瘋狂舉動。」

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要關注各國央行將縮表



麥樸思認為，因各國央行將縮表而所導致的貨幣供應回落現象，會對市場非常不利，因此要小心關注此問題。可以肯定的是，現時正處於非常不確定的時期。

但他認為若各國央行不過早停止資產購買計劃，市場仍有可能走高。「隨着大量資金湧入市場，市場沒有可能不走高，不單是美國市場，MSCI及新興市場的升勢實際上已超過了標準普爾500指數。」



基金經理低估這次通脹持續性



他上月接受《彭博》訪問時表示，在經過為對抗疫情而進行的破紀錄印鈔潮後，全球主要基金經理或都低估了這次通脹的持續性。他又指，這將會對美國帶來特別的問題，美國通脹率不斷上升，為全球儲備貨幣帶來壓力。



他又指出，雖然彭博商品指數已徘徊在接近2015年7月以來的高位，但物價增長速度加快或能對原材料有支撐。在這樣的背景下，對新興市場的表現有利，相信在未來幾年的增速將超越發達國家。

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責任編輯：鄭樂怡

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