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【消費優惠】父親節優惠：KFC全桶A餐好味速遞預約自取68折　DONKI和牛／松葉蟹腳／威士忌都有平

精明消費 07:00 2021/06/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：全桶A餐好味速遞預約自取68折

KFC推出父親節優惠，老爸節有68折！由6月10日至30日，只要用好味速遞預約自取，全桶A餐可享68折優惠。全桶A餐包括8件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞、2客家鄉雞皇飯／辣汁蘑菇香飯、4件蜜蜜燒雞全翼、5件巴辣香雞翼、1客格格脆薯塊（大）及4客馬鈴薯蓉。

需要注意此優惠只適用於好味速遞預約自取訂單，不適用於好味速遞及堂食。

預訂網站

2. DON DON DONKI：父親節優惠

由即日起至6月20日，DON DON DONKI推出父親節推廣，和牛、松葉蟹腳、威士忌及蛋糕等都有優惠。優惠產品於全綫DON DON DONKI有售，情熱笑店山頂廣場除外。優惠產品數量有限，售完即止。

分店一覽

    點擊圖片放大
    +2

3. 少糖星期五：指定茶飲店買減糖／無糖飲品減$2

食物安全中心為推廣低鹽低糖飲食而設的「全城減鹽減糖」facebook專頁，早前發文推廣「少糖星期五」優惠活動。逢星期五，到25間參加「少糖星期五」計劃之茶飲店，買指定減糖或無糖飲品即減2元。

參與計劃之茶飲店

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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著數優惠 父親節 KFC

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