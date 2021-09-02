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【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至9月2日）

收息攻略 18:27 2021/09/02

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對於港股收息股，相信不少港人都很熟悉，不過如何揀選適合個人的收息股組合呢？或者哪一個板塊的港股最適合收息一族呢？不同行業收息股之選，不同行業投資的考慮因素亦有所不同，你心儀的板塊應該看甚麼因素？在港股市場上市的股票多如繁星，要選擇實在是不容易的事，收息股當然要穩陣又可以分散風險，以下懶人包可以幫到「好息之徒」的你！

(更新至9月2日，加入績優增派息高息股下集）

港股收息小知識

收息亦大有學問，除淨日、股息、股息率、代收股息知識等有關港股收息小知識，你又知幾多？

上市公司業績期最新派息

各板塊高息股

▶ 藍籌股

▶ 公用股

▶ 銀行股

▶ 中資金融股

▶ 房託股

▶ 公路股

月月有息收之選

創業板股票收息

好息一族應該隨大市揀選哪種收息股，高息股又有幾高風險呢？當中創業板不乏股息率很吸引的股份，投資者應該博一博嗎？

收息股除淨攻略

資深投資者的喜好

不少讀者都會留意分析師底股評人的喜好，由資深投資者告訴你，他們最愛的股份，值得用作參考。

疫情下的高息股

房託股有10厘咁高，點解咁多人買？到底抵買與否呢？疫情下，還有那類型的高息股值得投資者密切留意呢？

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欄名 : 理財規劃

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