【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至7月11日）

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【HSBC滙豐】派息可翻倍? 大行估3年重返疫前水平 股息率達8厘
對於港股收息股，相信不少港人都很熟悉，不過如何揀選適合個人的收息股組合呢？或者哪一個板塊的港股最適合收息一族呢？不同行業收息股之選，不同行業投資的考慮因素亦有所不同，你心儀的板塊應該看甚麼因素？在港股市場上市的股票多如繁星，要選擇實在是不容易的事，收息股當然要穩陣又可以分散風險，以下懶人包可以幫到「好息之徒」的你！
(更新至7月11日，最新加入財息兼收之選文章）
港股收息小知識
收息亦大有學問，除淨日、股息、股息率、代收股息知識等有關港股收息小知識，你又知幾多？
上市公司業績期最新派息
收息股除淨攻略
各板塊高息股
▶ 藍籌股
▶ 高息股
▶ 公用股
▶ 銀行股
▶ 中資金融股
▶中資股
▶ 房託股
▶地產股
▶ 內房股
▶ 公路股
▶ 電訊股
▶石油股
▶基建概念股
月月有息收之選
創業板股票收息
好息一族應該隨大市揀選哪種收息股，高息股又有幾高風險呢？當中創業板不乏股息率很吸引的股份，投資者應該博一博嗎？
資深投資者的喜好
不少讀者都會留意分析師底股評人的喜好，由資深投資者告訴你，他們最愛的股份，值得用作參考。
市場分析
疫情下的高息股
房託股有10厘咁高，點解咁多人買？到底抵買與否呢？疫情下，還有那類型的高息股值得投資者密切留意呢？
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欄名 : 理財規劃