  • 30°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 11:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至7月11日）

收息攻略 10:20 2022/07/11

分享：

分享：

對於港股收息股，相信不少港人都很熟悉，不過如何揀選適合個人的收息股組合呢？或者哪一個板塊的港股最適合收息一族呢？不同行業收息股之選，不同行業投資的考慮因素亦有所不同，你心儀的板塊應該看甚麼因素？在港股市場上市的股票多如繁星，要選擇實在是不容易的事，收息股當然要穩陣又可以分散風險，以下懶人包可以幫到「好息之徒」的你！

(更新至7月11日，最新加入財息兼收之選文章）

港股收息小知識

收息亦大有學問，除淨日、股息、股息率、代收股息知識等有關港股收息小知識，你又知幾多？

上市公司業績期最新派息

收息股除淨攻略

各板塊高息股

▶ 藍籌股

▶ 高息股

▶ 公用股

▶ 銀行股

▶ 中資金融股

▶中資股

▶ 房託股

▶地產股

▶ 內房股

▶ 公路股

▶ 電訊股

▶石油股

▶基建概念股

月月有息收之選

創業板股票收息

好息一族應該隨大市揀選哪種收息股，高息股又有幾高風險呢？當中創業板不乏股息率很吸引的股份，投資者應該博一博嗎？

資深投資者的喜好

不少讀者都會留意分析師底股評人的喜好，由資深投資者告訴你，他們最愛的股份，值得用作參考。

市場分析

疫情下的高息股

房託股有10厘咁高，點解咁多人買？到底抵買與否呢？疫情下，還有那類型的高息股值得投資者密切留意呢？

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財規劃

最新專欄文章 更多

【網上熱話】打工仔網上呻做4年先加得＄500人工 　仲要捱多半年先轉工？
2022/07/08
【網上熱話】打工仔網上呻做4年先加得＄500人工 　仲要捱多半年先轉工？
【財務自由】37歲靠近千萬港元提早退休　2年後因呢個原因重返職場
2022/03/14
【財務自由】37歲靠近千萬港元提早退休　2年後因呢個原因重返職場
【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
2022/03/11
【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
【置業調查】不吃不喝23.2年才能買樓！　港樓價負擔連續12年冠全球
2022/03/09
【置業調查】不吃不喝23.2年才能買樓！　港樓價負擔連續12年冠全球
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至1月12日）
2022/01/12
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至1月12日）
創業板 除淨 派息 創業板 藍籌股 疫情 港股 收息股 REITS 股票

下一篇文章

【HSBC滙豐】派息可翻倍? 大行估3年重返疫前水平 股息率達8厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【存息優惠】富邦調高港元定存利率　存50萬12個月收息$14,000
【存息優惠】富邦調高港元定存利率　存50萬12個月收息$14,000
【銀色債券】第6批銀債首次付息派保底息3.5厘　每1萬元獲約176.44元利息
【銀色債券】第6批銀債首次付息派保底息3.5厘　每1萬元獲約176.44元利息
【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至7月11日）
【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至7月11日）
【HSBC滙豐】派息可翻倍? 大行估3年重返疫前水平 股息率達8厘
【HSBC滙豐】派息可翻倍? 大行估3年重返疫前水平 股息率達8厘
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
【收息股】上半年中海油財息兼收　股息率逾15厘　下半年仲買唔買得過？
【收息股】上半年中海油財息兼收　股息率逾15厘　下半年仲買唔買得過？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款