相信大家都聽過「呢個人好離地」這種話，那麼你有沒有聽過信託都會「離地」？

大家千萬別誤會，這裡的「離地信託」是指「離」開原來居住「地」，在海外離岸屬地設立的「信託」，換言之即是大家口中的──離岸信託（Offshore trust）。

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離岸信託是一個具法律效力的安排，讓委託人合法地把資產的法定權利及實益權利，分別轉讓予受託人（Trustee）和受益人（Beneficiary）。信託資產作為獨立的基金，即使其法定權利已歸受託人所有，亦不構成受託人的個人資產的任何部分；同時受託人在執行管理權力時，更必須以受益人的最大利益為依歸，謹慎管理信託。

由於特定屬地對信託的定義或法條有相對寬鬆的政策，能夠大大保障受益人利益。因此，近年有不少港人選擇了設立離岸信託，透過委託提供信託服務的機構如財富承傳策劃協會，在離岸管轄區註冊新公司並進行資產轉移。即使委託人無法親臨當地，仍可以直接在世界各地開展其信託操作。

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一般而言，在香港成立的信託皆會受到香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》的保護，契約內容、條款及財產皆受嚴格保密。加上香港的信託公司十分重視客戶隱私，絕不會對外公開任何資料。所以，設立離岸信託不但能加強保障，同時可以更有效進行資產分割。

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