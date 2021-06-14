【健康增值】心臟脂肪積聚肥瘦都有風險　3方法預防「肥心」

人們大多認為，只有超重的人才需要擔心肥胖心臟的影響，但現實是，瘦人有時也會有這種危害生命的風險。根據美國心臟病學學院的一項新研究，心臟周圍過多的脂肪積聚會增加心力衰竭的危機，女性比男性機會更高。



美國有線電視新聞網（CNN）引述了這個由美國紐約西奈山伊坎醫學院領導的研究報告，參與其中的醫學及心臟病學副教授Satish Kenchaiah博士指出，心臟脂肪積聚過多引起的相關心衰竭風險，與我們固有以肥胖指標（如體重指數和腰圍）衡量未必百分百準確，因為就算擁有健康的體重，不一定能避免心臟周圍的脂肪堆積，以及相關的健康風險。

女性面臨更大風險

該研究有6,785名參與者，女性和男性各佔半數。研究發現，屬於瘦削的參與者，體質指數（BMI）低於25的，也有10%的人心臟積聚脂肪含量較高；BMI介乎25至30之間的超重一組，數字躍升至29%。至於肥胖一群或BMI大於30或以上的參與者，心臟積聚脂肪含量躍升至55%。

此外，根據研究，女性的心臟積聚脂肪含量雖比男性少，但女士們因此而導致心衰竭的風險卻高於男性。研究人員指出，心臟上部至中部位置每增加1.4安士脂肪，女性心衰竭的風險就會增加44%，男性的同樣風險則是13%，為何有此差異，Kenchaiah博士表示，未來研究將循此了解性別差異，為何造成結果的不大同。

預防「肥心」3大方法

不想心臟疾病埋身，原來不能單單以體重作為準則，欲減少患脂肪性心臟的機會，專家表示有3個方法：

1. 飲食



要遵循有益心臟健康飲食，重點是水果和蔬菜、富含纖維的全穀物、海鮮、堅果、豆類和種子，將富含Omega-3的海鮮加入每周至少兩餐，以及每周安排幾餐不攝取肉類的素食餐。



要遵循有益心臟健康飲食，重點是水果和蔬菜、富含纖維的全穀物、海鮮、堅果、豆類和種子，將富含Omega-3的海鮮加入每周至少兩餐，以及每周安排幾餐不攝取肉類的素食餐。 2. 運動



運動可以降低體內脂肪總量，包括心臟周圍的脂肪量。Kenchaiah博士解說，足夠的運動量可以包括每天快行30至45分鐘，或者在一周中盡可能有幾日每天行10,000步。



美國心臟協會目前的身體活動指南建議每周至少進行150分鐘中等強度的有氧運動，例如快步行、跳舞或75分鐘的有氧運動，例如跑步或踩單車。



運動可以降低體內脂肪總量，包括心臟周圍的脂肪量。Kenchaiah博士解說，足夠的運動量可以包括每天快行30至45分鐘，或者在一周中盡可能有幾日每天行10,000步。 美國心臟協會目前的身體活動指南建議每周至少進行150分鐘中等強度的有氧運動，例如快步行、跳舞或75分鐘的有氧運動，例如跑步或踩單車。 3. 減肥



減肥可以減少心臟脂肪積聚，改善整體心血管健康。Kenchaiah博士指一些難以通過飲食改變和運動減肥的極度肥胖者，減肥手術可能有助於減少整體身體脂肪和心臟脂肪積聚。

根據以上研究初步結論，學者建議但凡年齡在45至84歲之間、就算無心血管病前科的人，都應接受心臟篩查。通過CT掃描確定心臟脂肪水平，而對於那些高血脂的人來說，定期檢測「四大」包括：高血壓、高血糖、膽固醇水平異常以及任何心臟病或冠心病的風險十分重要，因為保持血壓在正常水平，對於降低心衰竭風險非常有效。

（節錄）

作者、責任編輯：周美好

【原文︰肥瘦一樣有危機 心臟脂肪積聚 增心衰竭風險】

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