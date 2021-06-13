【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘

▲ 【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報高達9厘

市面上有人提到保費融資，風險不高，回報吸引，分分鐘好過買樓投資，到底保費融資是甚麼？保費融資（Premium Financing）是保險計劃的特有安排，跟買樓很相似。

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套息生利年回報高達9厘

舉例，一個物業價值500萬元，如果客戶有100萬元，剩餘400萬元可以跟銀行做貸款，便可以買樓。保費融資道理一樣，一份保單總保費500萬元，客戶有100萬元，也可以跟銀行做貸款400萬元（保費融資），便可以買到這份保單。由於現時保單貸款利率一年只有約1至2厘（視乎不同銀行），而保單回報，平均每年預計有4至5厘（複利），那麼客戶便可以從中賺取利潤，平均年回報可以高達每年8至9厘複利（視乎持有年期及利息變化）。

相比其他投資方式，尤其買樓，保費融資有着很多優點：

首先，通常保費融資適用的保險計劃，多數較大部分投資於固定收益產品，所以預期分紅波動較少。

其次，跟房產相比，保單有列出保險現金價值表，每一年的資產增值有明確的保證及非保證分紅，可預見性高。

第三，購買保費融資計劃，沒有買樓那樣不菲的稅費、佣金等費用，不需要尋找租客擔心租霸，也不會有折舊貶值的問題。

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資金靈活性相當高

第四，保費融資計劃，通常退出年期可以是第5至10年末。這類保單的首年現金價值就達到已交保費的8至9成，跟一般的退休計劃、人壽保單較長的回本期不同，它們大多數能較早回本。如果投資者想早些套現，也很方便。資金的靈活性相當高。

第五，保費融資計劃，若想套現，只需向保險公司提出退保，保險公司便會扣除客戶借的保費和利息，將餘錢退回投保人。套現過程只需約一至兩個星期，跟賣樓相比，無需找買家，更為「快、靚、正」。

當然，是否人人都適合購買保費融資計劃呢？也不是。通常保費融資計劃，本金需要數十萬起，所以適合較有餘力的客戶。另外，客戶也需要留意，如果貸款條件有變化，自己需要付出的利息可能會增加，從而影響回報率。詳情需要諮詢你的專業理財顧問。

（節錄）

【原文：保費融資 套息生利】