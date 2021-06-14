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【ESG】趨向性別多元　恒指50家企業新女董事比例創新高

綠色金融 15:00 2021/06/14

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【ESG】趨向性別多元　恒指50家企業新女董事比例創新高

企業要改變營運模式或尋求突破，往往都需要董事會及不同的管理層商討合作，協助企業邁步向前。國際獵頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）發布2021年《香港董事會監測》報告，調查指出，過去一年，恒指50家企業新上任的董事當中，女性董事比例創新高，從2019年的6%攀升至24%。

【女性領導與ESG有何關係？：按此

傾向任命有經驗者

海德思哲香港行政總裁及董事局業務部負責人許震宇引述報告指，香港董事會傾向任命有董事會經驗及多元化行業經驗的董事，期望他們能夠在塑造、支援及推動公司使命和業務增長上，扮演更重要的角色。

報告指出，恒指的50間企業在2020年度共任命42名新董事會成員，較往年升20%。該42名新董事會成員的平均年齡為58歲，與2019年一樣。此外，新董事會成員當中有近7成為現職高管。

雖然香港企業仍偏好邀請曾任「C-suite」的人才成為新董事成員，但與往年比較，較少現任和前任行政總裁出任董事一職，卻吸納了更多財務總監。值得一提，69%的新上任董事具有董事會經驗，相比往年（51%）多約兩成。由此可見，企業對資深董事成員的需求增加，期望他們可助企業作出迅速及明智的決策。

【瑞銀：9成投資者冀投資與價值觀一致：按此

疫情增添新思維 推動性別多元

許震宇稱，鑑於去年疫情及新常態等因素，令董事會迎來重大考驗。「董事會需要增添新思維，以帶領企業在困境中靈活應變。而今年董事會中的女性代表性進展理想，證明企業不只明白及接受性別多元，更已處於願意改變的階段。」

 

（節錄）

作者：楊匡然

責任編輯：蕭寶玲

【原文：港企接受性別多元 新女董事比例新高

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欄名 : 綠色投資

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