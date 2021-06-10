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【財富500強】美國500強企業排行榜　網民：Tesla居然不入十大？！

個人增值 17:33 2021/06/10

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美國商業雜誌《財富》早前公布最新美國500強企業排行榜。受新冠肺炎疫情影響，這些美國大型企業的總利潤為8,586億美元（下同），按年減少29.8%，是2009年以來錄得的最大跌幅。最新的美國500強企業中，邊啲公司最賺錢？以下將會列出以盈利表現最佳的十大美國企業。

■十間最賺錢的美國企業■

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【美股Sell in May後6月表現會如何？　市場：美國銀行業季內表現強勁！：按此

賺錢能力最高的企業為蘋果公司（美：AAPL），盈利達574.1億元，按年增長3.9%，由去年的第二位重回榜首位置，相信是受惠於iPhone 12熱賣。第二名則為微軟（美：MSFT），盈利按年增長12.8%，達442.8億元。「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（美：BRK.A）則由去年的首位，跌落今年的第三位，盈利倒退47.8%至425.2億元。

科技股的盈利能力在美國企業中領先，10間最賺錢的美國企業中有7間都是科技公司。在美國500強排行榜上的47間科技企業的總盈利高達2,750億美元，較去年增加9%，佔上榜企業總盈利近三分之一。

網民：TESLA為何不入十大？

在網上討論區上有網民發帖文，驚訝電動車製造商Tesla未能名列最賺錢美國企業首十位，而Amazon創辦人兼CEO貝索斯（Jeff Bezos）雖然是世界首富，但其公司竟是美國5家超大型科技公司（FAAMG，即Facebook、Apple、Amazon、Microsoft及Google）中賺錢最少。

不過，亦有網民指出Tesla在今年才轉虧為盈，而實現盈利的原因並不是靠賣車。早前曾有美國媒體報道，美國有11個州份要求車廠在2025年前銷售一定比率的零碳排汽車，若不能做到此要求，就必須從其他符合要求的車廠買入監管信用，Tesla靠賣監管信用在過去5年賺取33億美元，去年因而取得的收入高達16億美元，若不是這筆收入，在去年或仍處於虧損狀態。

在最新公布的美國500強企業排行榜中，Tesla排名第100位，收入按年增長28.3%至315.4億元，名次上升了24位，盈利則虧轉盈達7.21億元。

■網民對美國500強企業排行榜看法■

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【一隻增長勁但有隱憂的電商股！：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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