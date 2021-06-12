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【好去處】「維港蛻變」藝術作品限時登場　七彩懸空雕塑隨風飄揚

精明消費 10:00 2021/06/12

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【好去處】「維港蛻變」藝術作品限時登場　七彩懸空雕塑隨風飄盪

疫情下闊別海外旅遊逾1年，幸好香港各地也有不少新景點及節目，好像「#ddHK設計#香港地」旅遊項目，在灣仔至中環維港海岸設置7組創意作品，既有藝術氣息，亦可觀賞打卡，讓港人唔飛外地都可重拾旅行的樂趣。

由旅遊事務署呈獻、香港設計中心主辦的「#ddHK設計#香港地」，於2018年起動，今年踏入最後1年，以「維港蛻變」為主題，帶來了7組別出心裁的創作，放置於銅鑼灣避風塘再綿延至中環這段新海濱地帶。欣賞作品及打卡之餘，亦讓市民有機會重新探索香港。

【看透超現實之外　香港藝術館x巴黎龐比度中心藏品展：按此

7組特色設計裝置

今回「設計#香港地」起首於維園旁的銅鑼灣避風塘海濱，終點為中環海濱活動空間，既有結合地方傳統文化特色的設計、噴水池、聲光互動裝置和民間遊戲，亦有特別為疫情而設計的休憩設施，甚至開啓感官的互動裝置。利用7組各具特色的創意設計，連結出一條旅遊路綫，亦是一趟感官旅程。

當中以山石、亭台、池、門窗、青磚黛瓦和自然流水等中式園林元素，把7個以灣仔歷史及城市的五光十色為靈感的設計環環相扣，由灣仔延伸至中環這段堪稱全世界最密集高樓大廈城市景致的地段，倚傍着維多利亞港壯麗的海濱為背景，通過作品感受「蛻變」中的城市新海濱面貌。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

必睇80米長空中之河

當中最觸目的作品《川流不熄》位於中環海濱活動空間，由來自美國藝術家Patrick Shearn最具代表性的「Skynet」系列，以香港地標維港為創作靈感，製作動態懸空雕塑。既像香港的飛龍標誌，又如魔法飛毯般隨風飄盪，極為震撼。

除了《川流不熄》只展出至6月15日，以上其餘展品預定展至6月20日。另外還有維多利亞公園的《漣．輪》、灣仔碼頭之海濱休閒站由5件作品組成的《維港靜觀》、添馬公園附近的《維港放小息》相繼陸續登場，可於官方網站及Facebook留意最新消息。

設計#香港地

地點：銅鑼灣避風塘海濱至中環海濱活動空間
開放時間及展期：各展品有所不同，請留意網站Facebook最新消息。

 

（節錄）

【原文：「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河

欄名 : 消費錦囊

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