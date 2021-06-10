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【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？

美加 15:31 2021/06/10

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【移民加拿大】港人移民新途徑　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？

加拿大政府今年陸續推出吸引港人人才移居當地的新安排，包括年初推出允許合資格港人申請有效期最長期3年的工作簽證，以及近日開放兩條新的移民途徑，予合資格港人申請加拿大永久居留權。到底兩個方案有何分別？有意移民當地的人士，如何受惠於新的移民途徑？

【加國便利港人移民新簽證　啟動3個月收近6000申請：按此

海外大專畢業生   可申最長3年工作簽證  

為吸引高學歷港人到當地工作，加拿大今年年初開放新工作許可簽證（Work permit）予港人申請。自今年2月8日起，合資格香港居民，可申請有效期最長3年的工作簽證。申請人須在過去5年獲得加拿大學位或大專文憑，或同等海外證書，而大專文憑必須是最少兩年的課程。

與此同時，加拿大日前公布開放兩種新移民途徑，包括針對從加拿大認可的專上教育機構畢業的畢業生；以及在加拿大至少有1年工作經驗，並符合語言和教育標準的香港居民，可以直接申請永久居留權。

即是說，若在加拿大以外地區獲得學歷的香港居民，可先申請為期最長3年的工作許可，獲得在加拿大最少1年的全職或兼職工作經驗後，即可符合經新移民途徑申請永久居留。

【加國2021年10大增長最快職位　零售業疫後復甦最渴才：按此

加拿大畢業生 可直接申請永居

不過，如果是在加拿大獲取學歷的畢業生，則有機會同時符合工作簽證及永久居留的申請條件，可選擇申請其中之一。最大的分別在於工作簽證要求申請人須在過去5年獲得合資格學歷；而永久居留要求申請人須為過去3年内獲得合資格學歷，當中最少一半的授課時間需身處加拿大境内。

即是說，同樣符合兩個計劃的申請人，有機會在今年年初申請工作許可簽證後，同時符合6月新推出的永久居留申請途徑。如申請人有意由工作許可簽證轉成永久居留，則要向加拿大當局了解，能否在取得工作許可簽證後，緊接申請永久居留。

工作簽證（Work permit）申請資格：

  • 持有特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）
  • 滿足大專及碩士的學歷要求
  • 大專：
    在過去5年獲得加拿大學位或大專文憑，或同等海外證書，大專文憑必須是最少2年的課程。
  • 碩士：
    在過去5年獲得加拿大研究生證書、研究生文憑或修畢碩士課程，或同等海外證書，課程為期最少1年，須設有在入讀前過去5年完成大專學位或文憑的入讀要求。

工作簽證有效期最長為3年或直到護照到期，以先到者為準。例如護照有效期為6個月，獲得的工作簽證的有效期同為6個月，因此申請時需確保護照的有效期長達3年或以上，或在申請前表明有意申請的有效期。

申請獲批後，申請人可於加拿大工作，該工作許可（Work permit）會列明申請人獲批的有效期、工作地區或工作類型。

永久居留申請資格

申請永久居留權時須具有效加拿大的臨時居民身份，並且在提交申請及獲得永久居留權時身處於加拿大。申請人須滿足特定的語言、教育、工作和資格要求，並且須遵守加拿大的常規移民申請、篩選程序及要求，詳細申請要求：按此

成為永久居民後，申請人可在加拿大居住、就學及工作，享有社會福利，滿足居留要求及通過入籍試後，可入籍加拿大，享有投票權等公民權利。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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