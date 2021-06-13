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【好去處】中環海濱夏日限定園遊會　草坪運動音樂表演餐飲美食一應俱全

精明消費 10:00 2021/06/13

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夏天來臨，代表暑假將至，現在是時候安排一家大細的節目。位於中環海濱全新的The Lawn Club，打造成一個集多項娛樂活動的園遊會，提供多項草坪運動、現場音樂表演等等，還有餐飲美食，大家可以在園內享受陽光，又可欣賞滿布繁星的夜空，輕鬆愉快的度過一天。

位於中環AIA Vitality公園全新的The Lawn Club，舉辦日期由即日至7月，場內設有多項娛樂及餐飲節目，大家可盡情玩樂。而最特別是這裏設有可容納4人、備有特大躺椅的私人花園間隔，讓大家可以在保持社交距離的同時，亦可享受多項的活動體驗。
 

    點擊圖片放大
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草坪遊戲一較高下

在The Lawn Club內，大家可以參與多個經典的草坪運動，跟親朋好友玩遊戲一較高下，增添刺激感。運動包括法式滾球（Petanque）、迷你高爾夫球（PutterBall）及梯子球（Ladder Ball）、布袋球（Cornhole）、槌球（Croquet）等。

每晚的表演節目均不同，場內亦設有大型的屏幕，直播多項受歡迎的夏季國際體育盛事，包括網球大滿貫、欖球錦標賽及歐洲足球錦標賽，各位球迷可以為自己心愛的隊伍吶喊助威，落力支持。

大家可以選擇Peroni、Four Pillars、Aperol Spritz、BubbleMe Hard Seltzer及Jim Beam等品牌美酒，與好友小酌一杯，同時亦可品嘗於香港首度推出的Pepperjack葡萄酒。至於美食，則由來自紐約的人氣漢堡店Shake Shack供應，餐點會直送至私人花園內，大家可一邊食一邊投入現場的精采節目中。

The Lawn Club

舉辦日期：即日至7月
地點：中環民光街33號AIA Vitality公園
開放時段：周二至日5pm-10pm、周六及日加開12nn-4pm
價錢：600元起
購買門票網站：www.thelawnclubhk.com

 

（節錄）

作者：招美寶

責任編輯：郭秀芳

【原文︰中環海濱夏日限定園遊會 玩草坪運動聽露天音樂

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