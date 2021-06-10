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【投資血淚史】全職炒股炒到欠債百萬女友走佬　港男翻身做老闆兼成功上車

個人增值 17:57 2021/06/10

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在市旺的時候，不少人覺得炒股好搵過返工，有人更辭工加入炒股行業，依靠炒賣過日子。不過單靠炒賣真係可以過日子？有多少人失敗以後永不翻身，亦有人失敗過後，痛定思痛，重新開始。有位港男投稿到社交平台，分享自己曾經因為自覺炒股成績不錯，於是開始全職炒股，可惜在股市中慘輸至欠債逾百萬，家中被斷電、斷煤氣，甚至一度有輕生的念頭，最終如何走過低谷，還完債兼成功上車的經歷，勉勵大家面對逆境都不要輕言放棄。

該名港男投稿表示，自己大約在7至8年前，自以為自己炒股票好叻，日日對住個市，睇好多投資股票書，雖然未有覺得自己是股神，但卻沒有返工，終日在家炒股票。最終，他不但輸掉自己的資產欠下一身債，後來更需要動用家裡的「散銀」渡日。在這事件中，他不但輸掉財富，欠下一身債，當時女的朋友亦因為無法忍受他終日炒股的日子而離開他。

【理財血淚史 38歲財務自由回流加國享人生　過來人分享理財路上後悔的8件事 ： 按此

後來，他在茶餐廳打工，當時連大學畢業都不敢告訴老闆，怕老闆以為他「玩嘢」，打了4個月工，他一邊尋找文職工作，希望腳踏實地打一份工。後來找到一份美容用品公司的文職工作，在機緣巧合下自立門戶，創業後好彩生意做得不俗，讓他可以活得有尊嚴，更購得一個遠離市區的小單位，他表示已經心滿意足。

事主分享事件並不是因為覺得自己好叻，而是希望提醒別人，在困境的時候，不要放棄。他形容那段窮困的日子實在不想回憶，因為太痛苦。

人的一生可以有很多機會，有時捉錯了或走錯路，因而面對困境，但因為捱過才會更珍惜現在。在炒賣的生涯裡，你或許有賺很多錢的時候，升得易但跌得也快，若處理不當終會輸掉過去所賺得的。所以作出合適而長遠的投資總比炒賣為佳。

【網絡熱話 這些機會……烏龍大媽忘記密碼13年　價值5萬持股升至500萬 ： 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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