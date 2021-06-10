【人壽保險】定期壽險保障期應點揀？解構影響保費走向因素

純人壽保險保費低，人壽保障高，但正因為單價太低，對保險顧問來說可謂食之無味，所以未必向客戶傾力推薦，因而香港定期人壽保險的銷售遠不及終身人壽。然而，在人生某些階段，當大家肩負起家庭經濟的重擔，既要置業供樓，又要養妻活兒，人壽保障就額外重要，定期人壽便可在這段時期為投保人的人壽保障「加碼」。究竟投保定期人壽保險時，如何選擇保障期，對保費又有何影響呢？

每年續保保單早期保費較低

不少家庭經濟支柱，都考慮在子女大學畢業前，或是按揭期間，投保定期人壽，確保自己的壽命不會影響家人的生活質素。一般而言，如果客戶想自行於網上投保定期人壽，網上可供選擇的保障期通常是每10年續保、每5年續保、或每年續保。原則上，定期人壽保險的保費按年齡逐漸上升，尤其當人到中年（40歲後），年度升幅會愈來愈顯著，這與人壽風險成本掛鈎。

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如果客戶選擇每10年續保，在這10年期間，就可繳付固定的保費，以拉勻計，此固定保費是先貴後平，言下之意，於投保早期保費會貴一點，到後期就平一點，拉出固定的保費。每5年續保的定價原理相似，不贅述了。

至於每年續保，於投保早期，其保費一般平過每10或5年續保的計劃，因為每年續保的保費只考慮未來一年的風險，但其保費會逐年調整。當大家期望於短期內提升人壽保障，例如，因新冠肺炎大流行擔心風險提高、配偶失業或子女海外升學期間開支突增等，可留意每年續保的計劃，應付相對短暫的風險。

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宏觀因素會影響保費走向

當客戶選擇每年續保時，就要面對保費每年調整的情況。從個人層面看，年紀愈大，保費愈高，因為又走近了人生旅程的終點。但從宏觀角度看，定期人壽保險的保費調整，受大環境影響，可加可減，例如，醫學進步令人整體壽命延長，人壽保險可能有減價空間，相反，若天災人禍頻繁、病毒變種愈來愈強，對人類生命造成嚴重威脅，人壽保險就可能要加價。

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同時，客戶亦要留意，如果保險公司將該定期人壽保險下架，客戶便不能再續保，若轉投其他產品，就要重新核保。所以，若選擇較長的保障期，就可延緩產品下架的影響。當大家選擇定期人壽的保障期時，可因應個人需要選擇，如只需要短期的保障，可選擇每年續保的計劃；如需要較長期的保障，又擔心宏觀因素會導致人壽保險加價，則可考慮以每5年或10年續保形式投保。

順帶一提，定期人壽一般較少不保事項，不過，若客戶於投保後一年內自殺，則不會賠償。另外，如果大家有移民的打算，就需要向保險公司了解，定期人壽能否在移民當地繼續生效。下表比較了定期人壽於不同情況下身故是否受保﹕

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以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售建議。資料更新至2021年5月25日。

【文章來源：10Life；原題：定期人壽保險不一樣 保障期點揀？（2021年5月更新版），已獲授權轉載。】

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