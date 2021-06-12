HKTV Mall畢業生培訓計劃接受報名　月薪達2萬元

HKTVmall畢業生培訓計劃2021接受報名，任何學科的大學畢業生都可參加，工作經驗要求少於1年，兼提供12個月在職培訓，月薪達2萬元，6月30日截止申請。該培訓計劃分3個部門，包括客戶服務部、O2O門市業務及市場部、物流及倉務部。

客戶服務部須與客戶溝通，故要求畢業生精通英語、粵語和普通話，亦要精通中文輸入法及文書處理，同時服務態度要良好，能夠身兼多項任務。

培訓計劃涵蓋3個部門

O2O門市業務及市場部適合有志於零售管理方面發展的畢業生，將有機會擔任店舖內不同的崗位，領導不同零售項目，並支援公司業務策略。部門要求畢業生具有較強的商業頭腦，對數字敏感，擁有邏輯分析和執行能力，而且願意輪班工作，包括夜班和假期輪班。

物流及倉務部將讓畢業生全面了解自動化客戶定單管理系統，以及物流和倉務整個周期的運作，適合有志於物流及倉務管理領域，建立長期職業生涯的畢業生。部門要求畢業生精通中英文說話及書寫能力，亦需要願意輪班工作，包括夜班和假期輪班。

雖然各部門的職責及要求不同，但相同的是，公司將安排導師指導畢業生，提供在職培訓、內部培訓和外部課程，以培養和鞏固日常營運所需的知識和管理技能。

責任編輯：蕭寶玲

【原文︰HKTVmall畢業生培訓 不限學科 月薪2萬】

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】