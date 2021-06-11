【消費優惠】父親節訂定枱　龍寶酒家鴻運乳豬$328一隻

又就快到父親節，當然要訂定位，同偉大父親慶祝，免得佢話你偏心！龍寶酒家推鴻運乳豬328元有一隻，168元有半隻，88元有四分一隻！一家人食邊種都可以啦！仲有沙巴老虎斑68元一條、東江鹽焗雞10元一隻！

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撰文：hket小編

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