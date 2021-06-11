【消費優惠】父親節訂定枱 龍寶酒家鴻運乳豬$328一隻 精明消費 09:00 2021/06/11 分享： 又就快到父親節，當然要訂定位，同偉大父親慶祝，免得佢話你偏心！龍寶酒家推鴻運乳豬328元有一隻，168元有半隻，88元有四分一隻！一家人食邊種都可以啦！仲有沙巴老虎斑68元一條、東江鹽焗雞10元一隻！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】荷里活廣場推消費券優惠 用4大電子支付消費送100元優惠券 2021/06/10 【5000元消費券】荷里活廣場推消費券優惠 用4大電子支付消費送100元優惠券 【消費優惠】7-11限時加推優惠多款產品$10一口價 2021/06/10 【消費優惠】7-11限時加推優惠多款產品$10一口價 【消費優惠】Inspire Hub運動主題快閃倉低至2折 2021/06/10 【消費優惠】Inspire Hub運動主題快閃倉低至2折 【消費優惠】Net-A-Porter網購大減價 名牌手袋低至半價 2021/06/09 【消費優惠】Net-A-Porter網購大減價 名牌手袋低至半價 【消費優惠】同舟口罩尖沙咀Pop Up店指定款式$150／2盒 2021/06/09 【消費優惠】同舟口罩尖沙咀Pop Up店指定款式$150／2盒 著數優惠 飲食優惠 學界優惠 積分優惠 付款優惠 乳豬 沙巴 父親節