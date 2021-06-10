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【5000元消費券】荷里活廣場推消費券優惠　用4大電子支付消費送100元優惠券

精明消費 13:21 2021/06/10

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【5000元消費券】荷里活廣場推消費券優惠　用4大電子支付消費送100元優惠券

為配合政府5,000電子消費券計劃，荷里活廣場將同步推出「消費券Level Up三重賞」，派出總值200萬元的購物優惠券及送出高達10倍VIC積分回贈。於暑假期間，荷里活廣場VIC會員只要使用八達通（Octopus）、拍住賞（Tap&Go）、AlipayHK或WeChat Pay HK消費，即可參加活動。

【WeChat Pay HK推消費券活動　成功邀請親友選用獲20元加碼賞：按此

荷里活廣場「消費券Level Up三重賞」透過以下3個方法參加。參加者需要先下載荷里活廣場手機應用程式，並於VIC頁面內填妥簡單個人資料，再於商場以單一電子貨幣消費100元成為VIC會員。現時成為會員，更可獲VIC 10積分迎新禮遇。

1. 電子印花賞

VIC會員於場內商戶使用以上指定4間電子支付平台單一消費每滿250元，即可獲得「電子印花」一個，每項交易最多可獲2個電子印花，每集齊5個電子印花，即可換領荷里活廣場100元購物優惠券，每位VIC會員最多可儲20個電子印花，即可換領總值400元購物優惠券。

優惠券可於場內逾100間指定商戶使用，優惠券數量有限，先到先得，換完即止。

2. 積分3倍賞

VIC會員憑是次消費同時獲3倍VIC會員積分。

3. 10倍積分大回贈

首10位於「電子印花賞」集齊20個電子印花之VIC會員，可額外獲贈500 VIC積分回贈，即可免費換領價值500元之精選禮品。隨後每位集齊20個印花之VIC會員，亦可獲得額外50 VIC積分回贈。

需要注意的是，獎賞計劃將跟隨政府的消費券發放首日同步推行，實際推廣日期可留意荷里活廣場Facebook最新消息。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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