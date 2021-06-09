兩公婆講錢傷感情點算好？　家庭理財Do & Don't！

當兩夫妻決定共諧連理，一起生活踏入人生另一階段時，本是一件很幸福及值得高興的事。但若兩個人在財務方面沒有共識，則有可能會鬧出悲劇，所謂「講錢傷感情」就是如此。其實在家庭理財的世界，唔講錢才是真正傷感情，點解呢？到底有甚是應該做，有甚麼是要避免的呢？

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Do：先要弄清兩夫妻的金錢觀



美國一名財務策劃師Marc Scudillo接受《MarketWatch》訪問時指，在面對財務糾紛時，最重要是先釐清兩夫妻對金錢的觀念，讓他們了解大家對金錢的分歧，以便日後在作家庭財務策劃時能諒解對方，從而作出更一致的決定。他指出，一般人對於金錢有三種不同的心態。

1. 承諾型：這類人透過在經濟上支持他人及回饋他人得到快樂

2. 享樂型：這類人花錢主要是為了提升幸福感

3. 保障型：這類人會擔心沒錢，並希望透過留住金錢獲得安全感及安心

若夫妻間對金錢的態度不一樣，就有可能會終日因錢財問題吵架，例如注重享樂的另一半會抱怨：「為甚麼不花多些錢來享受生活？」，而注重生活有保障的伴侶則會埋怨：「何不節省一點洗費，好讓我們退休後的生活更輕鬆？」



Do：家庭開支宜雙方共同承擔

在自己一個生活時，可以因應自己的喜好習慣來支配自己的資金，但當夫婦二人結婚後共同生活後，家庭開支就會變成兩個人的事。到底應該要如何整理家庭財務呢？



首先，是要先確立家裏每個月的開支是多少、錢是用在那裏，以及是否用得合理等。而現時有不少的手機應用程式都有記帳功能，可以將各項支出做分類。這樣就可以讓夫婦們每月審視開支，並從而減少非必要的支出。



在確定每個月的家庭開支後，兩夫妻就可以考慮開設聯名戶口，可選擇平均分擔開支或以收入較高者負擔較高的比例。另外，亦要注意在生活中常有意外支出，因此每月儲進聯名戶口的錢最好比平常所需開支再多儲2至3成，以應付突發情況。



Don't：不應干涉對方花費及投資決定

在開立聯名戶口應付日常家庭生活開支後，應該干涉另一半的私人洗費嗎？台灣理財專家盧燕俐則指，她與丈夫在處理家庭開支後，是採取「財政獨立」的方式，並約定購買超過20萬元台幣（相當於大約5.6萬港元）的昂貴物品才會告知另一半。



另外，她認為當雙方的投資取向不一時，亦不應以自己的標準去干涉對方的投資決定。因為有人會喜歡採取保守的投資，例如將資金作定期存款收息；有人會喜歡進取的投資，例如購買股票或期貨等，因此只能尊重對方的投資方式，並適時給予意見。



當然，每對夫妻的相處之道都不一樣，並不能一概而論。但關鍵是兩夫妻之間不應害怕談及金錢，而是應該要坦誠討論並有共識地釐清雙方的財務責任，這樣才能維繫良好的夫妻關係，不會因「講錢傷感情」。

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責任編輯：鄭樂怡

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