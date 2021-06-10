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【退休規劃】公營機構高層冀55歲前退休　求穩定入息為何不建議安老按揭？

退休規劃 10:48 2021/06/10

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【退休規劃】公營機構高層冀55歲前退休　求穩定入息為何不建議安老按揭？

假如Fanny憂慮買樓把大部分資金鎖住，便應該考慮將未來所擁有的資產一分為二，其中一份用作買樓，但她要考慮用多少資金才感覺安心，而又不影響其人生安排。如果預算只有400萬元左右就只能選擇納米樓或是舊樓，但以上兩類並不太適合長者居住，如預算增加到600萬元才能買到比較適合退休的居所，餘下的400萬元便可以用作生活費，此時，Fanny又考慮是否應該將目標定為1,300萬元至1,500萬元才合適。

本金未有大增而需要將目標累積金額增加三成至五成，風險當然會同步增加，所以我再向Fanny確認她是否會在港退休，如否，人生規劃便會海闊天空，例如退休時可以到大灣區內一些相對生活指數較低城市，甚至是東南亞，例如泰國、馬來西亞或台灣，已經不用擔心不足夠生活費，更能夠享受舒適居住環境，但取捨是要離開親朋好友，重新適應環境。

【金融機構高層擁逾550萬元資產　冀50歲前退休要點做？：按此

運用100法則賺取收益

現時Fanny的出租物業是多年前的上車盤，相對比較細，在沒有選擇的情況下要居住當然可以，但她希望能有較寬敞的生活空間，我認為她可以先保留現時物業，到臨近退休時可以透過樓換樓，在較偏遠地方換取較大單位居住，決定方向後便要檢視資產是否能夠達到預期目標。Fanny有50萬元存在銀行的按揭儲蓄掛鈎戶口，原因主要是希望有一個緩衝，以備不時之需，出發點正確但金額不需全數放在戶口中，一般視乎工作穩定性而定。

當我和Fanny討論到利息時，她似乎並未留意實際支出及收入多少，她以為銀行存款利息也有同樣收益率，但現時按揭利息一般1.5厘不到，掛鈎戶口利息當然一樣，與其這樣做，不如撥開一筆應急資金後，將其餘資金用作長綫投資。假如需要再進一步增加資金，可以考慮延長還款期，或是增加貸款額，製造多些流動資金用作財富增值，只要工作收入穩定而有能力還款，這亦是一個不錯的方案。現時Fanny的強積金整個組合的風險屬於高，她需要考慮將新資金投資在平穩工具，運用「100法則」，59%可投資資產亦可以配置在較進取的工具上，相反應該保存41%在比較平穩收益的工具，可以考慮8至10年後才派發收益的產品，她可以將新資金投放在包括儲蓄型保單及中度風險的債券基金組合，賺取平穩收益及息差。

申請安老按揭製造退休入息可行嗎，請按【上一頁

 

【原文刊於第708期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】
林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

欄名 : 你財策劃師

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