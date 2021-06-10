▲ 【退休規劃】公營機構高層冀55歲前退休 求穩定入息為何不建議安老按揭？

不少人都希望能提早退休，同時又有所保障，因而選擇投資，但如何投資才能為未來提供最合適的打算？讀者Fanny想知道自己在55歲或之前是否可以提早退休。她採用了「4%法則」的估算方法，來計算將來退休入息及儲備需要，假如有1,000萬元投資資產，能夠提供4%收益，每年便有40萬元收入，應該能夠應付期望退休生活。

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【背景】

姓名：Fanny

年齡：41歲

職業：公營機構管理層

家庭：已婚，沒有子女

【現有資產】

港元存款：60萬元

股票：125萬元

強積金累算權益：74萬元

出租物業：530萬元（尚欠260萬元）

資產總值：529萬元

【每月收支】

收入

每月收入：8.5萬元

租金收入：1.28萬元

開支

個人及部分家庭開支：1.6萬元

投資股票：1.5萬元

按揭還款（直至60歲）：1.15萬元

租樓支出（負責一半）：1萬元

父母家用：7,000元

退休金供款：6,500元

【每月結餘】

盈餘：3.18萬元

另外，她擁有一層由個人名義持有的出租物業，但對如何處理未有定案。現時她的資產總數約529萬元，若期望50歲退休，屆時能夠運用「4%法則」製造每年40萬元收入，這529萬元的資產便需要在9年後價值倍升。假設Fanny 55歲時才退休，每年回報需要約5.2%便可以達到期望目標，而且還未計在未來14年她仍然會有儲蓄，每月盈餘能夠協助滾存更多回報，因此當回報能符合預期，她有機會在更快的時間，達到期望退休生活。

不過，我提醒Fanny要注意兩方面，首先回報本身便存在不確定性，若以40多年來計算，她必需最少每年檢討組合，當出現明顯差異便要作出調整，才能提升達標的機會。第二方面便是支出問題，退休後的支出可增可減，主要都是和健康狀況變化有關。Fanny沒有為交稅做儲備，她記得每年應該要交稅約10萬元，所以扣除這筆支出後，其餘才能夠用作財富增值，所以每年可儲蓄約28萬元。Fanny現時租屋住，和丈夫平分租金，如到退休時沒有自住物業，手上資金便要應付生活支出以外，亦需要預一筆資金作為租金支出。

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不贊成申請安老按揭

問到是否可以利用安老按揭來製造退休入息，同時留在香港退休，因為她想過可以到50至55歲時累積達到1,000萬元資產，之後將大部分資金用作買樓作為退休安樂窩，再運用安老按揭製造生活費，我認為這不是好的方案。因為當她55歲申請安老按揭，通常都會期望有終身入息，所以在提取入息選項中便會選擇終身，運用「安老按揭計算機」計算，假如要終身獲得收入，每月只有13,200元收入，這是55歲時的金額，再計算通脹因素，等同於大約現值1萬元，相信難以應付Fanny的生活需要。

我建議Fanny可以考慮退休時保存大部分資金，製造收益及租住地方的策略。Fanny退休後可以選擇在較偏遠地區租樓，相信1萬元月租已有不少選擇。Fanny擔心55歲時可能無法以這價錢租到地方，我向她解釋，過去20年，住宅租金隨着樓價上升，但是租金收益率整體趨勢向下，所以未來租金是否會繼續向上，反而要估計物業價格是否繼續上升。所以我認為Fanny不需要此刻將現有物業沽出，可以作為安全網，假若將來樓價急升而導致租金大升，她不用擔心居無定所。

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【原文刊於第708期《iMoney》（收費文章）】