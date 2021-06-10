【消費優惠】迪士尼樂園成人門票買一送一　天仁茗茶乳酪系列飲品減$5

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Trip.com：迪士尼樂園成人門票買一送一

Trip.com推出迪士尼門票優惠！只要預先下載Trip.com手機應用程式（iOS／Android）並登記成為會員，再透過手機應用程式購買迪士尼樂園成人一日門票（價值574元），即可享買一送一優惠，人均只需287元！

優惠期：6月11日中午12時開售

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2. 天仁茗茶：乳酪系列飲品減$5

由即日起至6月14日，購買天仁茗茶乳酪系列飲品，包括士多啤梨乳酪綠、香橙乳酪綠、綠抹茶乳酪，即減5元。

而天仁茗茶同時推出第2杯半價優惠，惟須購買相同品項，冰度、甜度及其口味亦需一樣。

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3. 譚仔雲南米線ｘ戶戶送：消費滿$100享7折

由即日起至6月14日，於戶戶送惠顧譚仔雲南米線滿100元（不連運費及服務費），指定米線及套餐可享7折優惠。

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撰文：hket小編

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