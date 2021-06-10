  • 27°C
香港時間 : 2021610日 (週四) 07:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】迪士尼樂園成人門票買一送一　天仁茗茶乳酪系列飲品減$5

精明消費 07:00 2021/06/10

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Trip.com：迪士尼樂園成人門票買一送一

Trip.com推出迪士尼門票優惠！只要預先下載Trip.com手機應用程式（iOSAndroid）並登記成為會員，再透過手機應用程式購買迪士尼樂園成人一日門票（價值574元），即可享買一送一優惠，人均只需287元！

優惠期：6月11日中午12時開售

預訂網站

2. 天仁茗茶：乳酪系列飲品減$5

由即日起至6月14日，購買天仁茗茶乳酪系列飲品，包括士多啤梨乳酪綠、香橙乳酪綠、綠抹茶乳酪，即減5元。

而天仁茗茶同時推出第2杯半價優惠，惟須購買相同品項，冰度、甜度及其口味亦需一樣。

分店一覽

3. 譚仔雲南米線ｘ戶戶送：消費滿$100享7折

由即日起至6月14日，於戶戶送惠顧譚仔雲南米線滿100元（不連運費及服務費），指定米線及套餐可享7折優惠。

訂購網站

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】昂坪360長者優惠價$20　馬拉松開倉指定運動品牌產品2折
2021/06/09
【消費優惠】昂坪360長者優惠價$20　馬拉松開倉指定運動品牌產品2折
今日優惠精選 - 【消費優惠】天仁茗茶指定分店指定茶飲減$4　萬寧網店年中感謝祭指定產品買一送一
2021/06/08
【消費優惠】天仁茗茶指定分店指定茶飲減$4　萬寧網店年中感謝祭指定產品買一送一
今日優惠精選 - 【消費優惠】IKEA新居入伙住戶享高達88折優惠　KFC滋味9件炸全雞桶$80
2021/06/07
【消費優惠】IKEA新居入伙住戶享高達88折優惠　KFC滋味9件炸全雞桶$80
今日優惠精選 - 【消費優惠】1折優惠：誠品書店曬書市集　Klook指定本地活動
2021/06/04
【消費優惠】1折優惠：誠品書店曬書市集　Klook指定本地活動
今日優惠精選 - 【消費優惠】米芝蓮食府萬豪金殿東亞卡指定套餐85折　agnès b.開倉精選產品低至3折
2021/06/03
【消費優惠】米芝蓮食府萬豪金殿東亞卡指定套餐85折　agnès b.開倉精選產品低至3折
著數優惠 Disney 迪士尼樂園 iOS Android 米線

下一篇文章

【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至6月9日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至6月9日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至6月9日）
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？