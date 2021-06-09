【ESG】ESG及環保趨勢加持　邊隻原材料基金值得留意？

上次提及到關於商品價格，尤其是銅、鐵礦砂等導電金屬，自不然有朋友問筆者，有甚麼基金可以留意。

其實市場上，有一隻於97年成立的老牌世界礦業基金是值得考慮的。

首先，基金經理Evy Hambro韓艾飛是基金的元祖級經理，一直管理至今，而基金亦是全球最大的原材料類基金。

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藉着ESG及環保的大趨勢加持下，給這類天然資源／原材料板塊，賦予「新生命」。

正因如此，今天去探索這類投資時，亦不應只看回報率、波幅率、市盈率等基本財務表現。

有興趣的朋友不妨上一上該公司的網站，相信會跟筆者一樣，有大開眼界的感覺，因為，他們引入了MSCI的ESG框架，對基金所持有的公司在可持續發展的特徵，及參與的業務作出具體的披露。

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在可持續發展的特徵中，可以知道基金的MSCI ESG基金評級，以至持倉的公司每百萬美元銷售額的二氧化碳排出量。

而在參與的業務中，更能洞悉其持股公司在核武、煙草、民用槍械等的參與度。

筆者非常欣賞這類質量並存的ESG披露，確比純靠標籤或口號來得實在。

希望大家經過了解後，在爭取回報時，亦能做一個對社會及環境做一個「正確」的選擇！

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