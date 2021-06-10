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【職場血淚史】失業唔係世界末日！　睇睇大家點樣捱過低潮

個人增值 11:16 2021/06/10

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近年經濟不景，疫情令不少人失業，失業期間收入減少甚至乎零收入，經濟壓力一定有，面對這個狀況又可以怎做好呢？又或者在尋找工作期間，看着積蓄一點一點減少，又可以怎樣做呢？過來人會有咩建議？

近日有網民於討論區發文，回憶個人的經歷：面對失業，在長工未有Offer、又不想向家人攞錢的情況下，分享了他的Part Time工作經歷，當中包括在便利店、快餐店等地方工作，亦做過跟車等等。

不放棄仍可找到出路

其實失業並不是一個大問題，只要重新出發，找到個人想做的工作，還是可以在困境中走出來。即使是專業人在士在這個疫情下亦受影響，航空業在疫情下受重創，專業如機師也無可避免要失業，但他們都堅持在困境中尋找其他出路。前國泰港龍機師盛勁為轉行賣點心，從低開始，由洗碗、侍應都是一腳踢，邊學習邊嘗試；另一機師李傑志，打4份工維持生計，除了開速遞公司外，更有兼職民航處、網上節目主持及銷售員等。

【睇睇盛勁李傑志疫情下失業的心路歷程分享】

失業的確面對很多困難，但只要肯嘗試，就如2位機師一樣，或許你會找到不同的路！其實好多人都曾經經歷過失業，佢哋又點度過難關？又睇睇網民的分享。

■網民分享失業做過咩散工■

    點擊圖片放大
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不管你目前處於甚麼階段，不如意事在所難免，失業亦不等於是失敗。在香港這個地方，若肯做的話，仍然到處有工作可以爭取得到。在失業期間，亦可以嘗試不同的工種，不要對自己設限，你會發現世界很大。

 

責任編輯：陳玉蓮

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