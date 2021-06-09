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【抗通脹】通脹升溫帶動黃金需求　5月全球黃金ETF持倉回升

外匯、商品、債券 16:17 2021/06/09

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世界黃金協會（World Gold Council）最新發布數據顯示，5月份全球黃金ETF總持倉按月回升，扭轉前3個月連續淨流出的趨勢。該會指，隨着金價走強，且市場憂慮通脹重現，美元走弱和實際利率下降等因素，黃金投資需求增加。

【黃金功能失效？　要抗通脹　專家有更好建議！：按此

多項因素支持金價走強

外媒引述數據指，5月全球黃金ETF總持倉按月增61.3噸，資產管理規模增加1.7%至3,628噸，較去年8月的歷史價值高位低9%，比去年10月的噸位高位則低7%。

報告指出，儘管過去2個月來金價上漲13%，但今年以來累計，金價基本持平。世界黃金協會表示，黃金日均交易量在連續2個月下跌後回升，5月升至1,760億美元，略高於2021年1,650億美元的平均水平，低於去年1,830億美元的平均水平。

【買金對冲通脹　專家料金價有望破頂（立即收看）：按此

該會評論指，導致近期黃金強勢的原因包括高通脹預期、美元走弱、黃金投資需求升溫及金價勢頭，而額外支持因素包括金價追上其他大宗商品的「再通脹」預期交易力度、中國市場強勁的節日需求及央行需求增加。

金價於過去1個月升3.72%，現報每安士1,894美元。

想知道更多抗通脹投資策略，可留意抗通脹懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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