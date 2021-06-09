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【疫苗抽獎】保誠大抽獎　送10年自願醫保及旅遊保

保險 13:50 2021/06/09

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保誠宣布推出一項全新獎賞計劃，以鼓勵市民接種新型冠狀病毒疫苗，市民凡接種最少一劑新冠疫苗，即可參加大抽獎，有機會獲贈10年醫保或旅遊保保障，每年送出總保額超過1.3億元。

【免費新冠肺炎額外保障比較　住院現金每日賠償最高達1,200元：按此

贈送10年醫保及旅遊保

為鼓勵更多市民參與疫苗接種，所有香港市民凡接種最少一劑新冠疫苗，可透過Pulse by Prudential健康應用程式參加「保誠新冠疫苗接種大抽獎」，並有機會贏得獎品。頭獎名額10名，可獲得保誠自願醫保尚賓計劃10年保障，計劃每年保障達1,200萬元。

二獎名額同為10名，免費獲得保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃10年個人保障，計劃就每次旅程之醫療費用及人身意外保障最高保障額達120萬元，每年外遊次數不限。

【李嘉誠基金會及長江集團設2,000萬抽獎　頭獎500萬元禮券可買樓：按此

保誠行政總裁容佳明表示，現在是加強疫苗接種的關鍵時刻，為進一步履行企業和社會責任，保誠特別舉辦抽獎活動，用行動鼓勵本港居民透過接種疫苗，提升免疫力。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 保險快訊

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