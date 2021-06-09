【大灣區】跨境理財通促進港財富管理業發展　致同：須作準備把握疫後機遇

致同（香港）會計師事務所（Grant Thornton）表示，粵港澳大灣區的發展計劃，特別是雙向跨境理財通的啟動、外部資產管理公司及家族辦公室數目的增長，以及重視環境、社會和企業管治（ESG）的公司日漸獲投資者青睞等多個因素，驅動香港資產及財富管理行業的發展，帶來機會及挑戰。

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即將推出的理財通是一個在大灣區開展雙向跨境理財通業務試點的方案，理財通允許來自大灣區的內地投資者在香港直接投資不同的投資產品，促進人民幣的跨境資金流動和使用。



大灣區總人口達7,000萬，是中國經濟最具活力的地區。致同指，理財通將可擴大香港財富管理行業的市場，並進一步鞏固香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位，為香港的資產和財富管理行業提供了巨大的增長機會。不過，致同同時亦指出財富管理行業面對的挑戰不少，因為2019冠狀病毒疫情尚未結束，出行限制仍然實施。由於投資者需要跨境開立銀行帳戶，理財通的開展面臨一些阻礙。

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致同（香港）諮詢總監黃美燕表示，理財通將成為香港金融服務業的下一個增長點。隨着中國經濟和個人財富的持續增長，內地居民對離岸資產投資的多元化需求不斷增加。她表示，2019冠狀病毒疫情一旦穩定下來，理財通便可隨時啟動，因此資產及財富管理行業須作好準備，方可把握未來機遇，包括開發合適的產品，壯大專業人才團隊，以及建立穩健的內部監控環境，並訂立明確的政策和程序。

責任編輯：鄭樂怡

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